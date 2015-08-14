В августе 89-го: Moscow Music Peace Festival – как это было

Фото: Михаил Грушин

26 лет назад в это ночное время в Москве на стадионе "Лужники" завершился первый в новой истории России Международный рок-фестиваль Moscow Music Peace Festival. Обозреватель m24.ru Алексей Певчев вспоминает веселые дни главного рок-н-ролльного лета восьмидесятых.

С российской стороны инициатором проведения фестиваля был Стас Намин, на тот момент к рок-н-роллу отношение имеющий весьма косвенное. Во всяком случае, большинству из тех, кто на протяжении двух дней наполнял чащу стадиона "Лужники" и что-то слышал о нем, Намин был известен в лучшем случае как руководитель группы "Цветы". Для Намина этот фестиваль стал не просто менеджерским стартом, но и, пожалуй, наивысшим, по-настоящему международным достижением в его карьере. Сделать фестиваль такого масштаба судьба дает шанс одному на десять тысяч. Когда-нибудь, подробности организации и проведения Moscow Music Peace Festival в стране, недавно вступившей в эпоху перестройки и гласности, несомненно, войдут в учебники менеджмента шоу-бизнеса. И это правильно!

Об американском менеджере Доке МакГи, от которого успех мероприятия зависел в не меньшей степени – чуть позже.

Для проведения мероприятия был выбран самый универсальный слоган "Фестиваль против алкоголя и наркотиков". До этого в СССР ни о каких фестивалях с подобным посылом не слышали, и ирония вроде "пчелы против меда" была не в ходу, да и дареному коню (несмотря на не низкие цены на билеты, которые исчезли, едва появившись) смотреть в зубы в то время никто бы и не помыслил. Можно было своих зубов лишиться.

Форматы и занавесы

Лайнап, точнее его "фирменная" часть, в целом был сформирован безукоризненно. Немного уставшая на тот момент от прямолинейного heavy metal советская молодежь почти параллельно со своими сверстниками из стран развитого капитализма плавно знакомилась с актуальным форматом hard’n’ heavy. Надо сказать, большинство мировых ведущих музыкантов еще вчера ни на шаг не отступавших от канонов тяжелого музыкального жанра, на тот момент почти поголовно возделывали эту коммерчески успешную ниву.

"Железный занавес" рухнул – и советская молодежь уже очень хорошо представляла, кто едет к ней в гости. Кроме почти неизвестных на тот момент Skid Row и Cinderella, на афишах значились активно теряющие популярность в мире, но безумно популярные у нас Motley Crue. Неизменно великий во все времена Оззи Осборн. Герои всех школьных дискотек Scorpions. Ну и наконец, всеобщий любимец, молодой Бон Джови с группой имени себя. Нашу страну представляли группы "Нюанс", тогдашний коллектив Гарика Сукачева "Бригада С" и ансамбль "Парк Горького", в экспортном варианте именуемый Gorky Park. Фестиваль проходил два дня – 12 и 13 августа, при полном аншлаге на Большой спортивной арене "Лужников". Еще миллионы зрителей в 59 странах мира смогли увидеть его трансляцию.

Таланты и участники

Как уже говорилось, в целом формат оказался максимально точным. Единственным, абсолютно выбивающимся из общей колеи моментом оказался блок российских музыкантов. К участию в Moscow Music Peace Festival Стас Намин, пользуясь служебным положением, пригласил группы, находящиеся под его менеджментом, репетирующие на его базе в Зеленом театре парка Горького и выпускающие пластинки на его лейбле SNC. Стас Намин покровительствовал молодым талантам, но не очень представлял, что с ними делать. Группы "Нюанс" и “Бригада С” на тот момент были яркими, молодыми, нестандартными мощнейшими коллективами. “Нюанс” блистал очень интересной психоабсурдисткой иронией с ярким шоу и чуть раньше даже удостоился высокой оценки великого авангардиста Фрэнка Заппы.

Фото: Михаил Грушин

Сукачев и его "Бригада С" уверенно входили в статус одной из лучших групп страны и жгли "пролетарским джазом". Вот только ни те ни другие не имели ни малейшего опыта работа на стадионных площадках. Назвать их "клубными" также было сложно в силу того, что в то время в СССР клубов для исполнения подобной музыки не существовало в принципе. Кроме того, ни "Нюанс", ни "Бригада С" не имели ни малейшего отношения к тяжелому жанру, в котором работали западные гост. Да и публика пришла совсем на другое. Чуть ближе к общему пафосу мероприятия был "Парк Горького" – искусственно созданный Стасом Наминым для западного рынка хард-н-хэви проект, состоящий из профессионалов с филармоническим прошлым.

Отыгравшие

Skid Row

Оба дня фестиваль открывала молодая группа Skid Row – подопечные Дона МакГи. На тот момент "лыжники" в России были неизвестны, но активно засветились в мире благодаря Moscow Music Peace Festival и поначалу резко рванули вперед. Хрупкий вокалист Себастьян Бах, в ту пору смотревший снизу вверх на своих кумиров – Motley Crue, со временем заматерел, выпустил несколько сольных альбомов, но так и остался артистом того времени и того жанра.

Фото: Михаил Грушин

Парк Горького (Gorky Park)

Несмотря на то что профессиональные музыканты на тот момент имели в репертуаре крепкую песню Bang, на которую был снят яркий клип, ротируемый на американском MTV, в своих аляповатых одеждах и со стилизованными под народные инструменты гитарами Kramer выглядели малоубедительно. Вероятно, в первую очередь потому, что в этом жанре они были все-таки людьми пришлыми. К сожалению, показать настоящих лидеров отечественной тяжелой сцены того времени в лице "Шаха" и "Черного обелиска" было невозможно, так как ставка делалась на хозяйский "Парк Горького". Группа просуществовала до начала 2000-х. Бывших музыкантов "Парка" – вокалиста Николая Носкова, басиста Александра Маршала, реже – гитариста Алексея Белова – сейчас можно увидеть в программах центрального ТВ, исполняющими куда более подходящую для них музыку.

Фото: Михаил Грушин

Cinderella

Мощь и энергетику этого коллектива на момент фестиваля оценили немногие, зато стать и томный взгляд лидера Тома Кифера сразил женскую аудиторию наповал. Тяжелый, энергичный ритм-н-блюз и пронзительный вокал выдавали тесное знакомство автора с лучшими образцами рок-жанр в диапазоне от Дженис Джоплин до AC/DC. Сразу после фестиваля едва появившаяся в продаже югославская виниловая пластинка Long Cold Winter была моментально сметена с прилавков советских магазинов сети "Мелодия". Пару лет назад Cinderella приезжала с концертом в Москву, собрав не так много публики, но эта публика пришла ровно за тем, чем славится американская "Золушка".

Фото: Михаил Грушин

Motley Crue

Одна из самых долгожданных групп фестиваля. Культ Motley Crue на тот момент убедительно подтверждался граффити на большинстве трансформаторных будок страны, школьных сумках и партах, самодельными значками и кустарными майками и нашивками. Про бытовое, околоконцертное буйство музыкантов ходили легенды, а сама довольно-таки незамысловатая музыка переписывалась с кассеты на кассету до полной потери слышимости. Интриги придавал и вброс в виде перевода названия группы, звучащего как "пестрый сифилис".

От коллектива с таким названием ожидали многого! Motley Crue приехали в Москву с женами, что мешало им в полной мере насладиться всеми радостями рок-н-ролльной жизни. Трудно сказать, чему в большей мере радовалась публика "Лужников" – музыке, внешнему виду полностью пробитых татуировками любимцев, двум красоткам идеальных форм на бэк-вокале или многократно повторяющемуся слову fuck в песнях и между ними, но Motleu Crue стали одними из самых ярких героев тех дней.

Фото: Михаил Грушин

Оззи Осборн

Если бы организаторы заявили об участии в фестивале одного Оззи, результат по сборам и результату вряд ли бы отличался. По значимости для истории и в качестве фигуранта граффити Оззи превосходил даже Motley Crue. Все-таки группа Black Sabbath входила в спектр интересов еще и чуть более старшей возрастной группы, нежели составлявшая основную массу посетителей Moscow Music Peace Festival. С именем Оззи на устах ложились и вставали все поколения любителей тяжелого рока, так что его появление для многих было основополагающим.

В этом сете все было на высшем уровне невзирая на то, что в какой-то момент вырубились сценические мониторы и себя Оззи не слышал в принципе. Двдцатидвухлетний гитарист-виртуоз Зак Уайлд крутился на спине, выдавая фантастические соло. За бас отвечал старый друг и коллега Оззи по Black Sabbath – Гиззи Батлер. Наряду с лучшими сольными вещами Оззи, стадион сокрушали бессмертные Paranoid и Iron Man. Ну а сам на поверку оказавшийся добрым волшебником Оззи поливал изнуренных жарой зрителей водой из ведра.

Фото: Михаил Грушин

Scorpions

Культ "Скорпов", конечно, не шел в сравнение с магическим ореолом Оззи, но лирические баллады – медляки Still Loving You и Holiday знали наизусть все посетители тогдашних дискотек. Любители металла были готовы благодаря концертнику World Wild Live. Scorpions закатили потрясающее рок-н-ролльное шоу, а свет десятков тысяч зажигалок над "Лужниками" не забудет никто.

Фото: Михаил Грушин

Bon Jovi

Упругий рокер Бон Джови – предмет девичьих грез в качестве хедлайнера был великолепен и гармоничен. Кооперативные постеры, купленные у фарцовщиков пластинки и кассеты с альбомами 7800 Fahrenheit и Slippery When Wet были выучены наизусть, материал c New Jersey находился в стадии изучения, но все вместе это подготовило крепкий фундамент к встрече с этим парнем. Относить то, что он делал к стилю глэм-метал, софт-рок или благосклонно к хард-року, публика предоставила занудам и отрывалась так, что, вероятно, в этот момент стало ясно – мелодичный рок на ближайшее десятилетие из моды не выйдет.

Оба дня завершались огромным совместным джемом. На сцену выходили все, кто мог стоять на ногах после длительного 12-тичасового марафона на сцене и за кулисами, и под грохот барабанов Джейсона Бонэма – сына легендарного Джона Бонэма из Led Zeppelin - начиналась классика рок-н-ролла. Hound Dog Элвиса Пресли сменял Rock’n’ roll – Led Zeppelin. В какой последовательности – сейчас уже, наверное, не так важно, но поверьте, это было незабываемо!

Десять фактов из истории первого российского рок-фестиваля мирового значения.

1. Для американского менеджера Дока МакГи этот фестиваль был мероприятием реабилитационным. За какое-то время до фестиваля Док был пойман полицией неподалеку от границы с Мексикой, снаряженный изрядным грузом гашиша, который вез для своих подопечных из Motley Crue. Организация фестиваля была для него очень важной вехой во всех смыслах.

2. Музыкантам, в числе которых были знатные трезвенники вроде тех же Motley Crue и Оззи, было строжайше запрещено употреблять в пути что-либо крепче сока. На этот случай Док МакГи подверг строжайшей проверке салон самолета и личные вещи музыкантов. Все конфискованное было тут же вылито и высыпано в унитаз. Первое время летели в непривычной грусти. Всех спасли Scorpions, подсевшие в Лондоне и пронесшие необходимый жидкий боезапас. От них никто ничего подобного не ждал. Ни МакГи, не включивший в контракт с ними этот пункт, ни более молодые коллеги, давно списавшие их с этих счетов.

[html] [/html]

Видео: youTube/ Пользователь: 80RockConcerts

3. В "Лужниках" была выстроена немыслимая на тот момент сцена, разделенная на три сектора. Одна группа работала свой сет для зрителей, другая подключалась, третья – раскоммутировалась.

4. Российские менеджеры и переводчики были одинаково сражены не только уровнем технического обеспечения, но еще и едой, которую музыканты, не знавшие, что им ждать в СССР, на всякий пожарный привезли с собой. Если фанта и кола в банках еще воспринимались спокойно, то куриные окорочка в герметичной упаковке вызывали вкусовой и эстетический восторг.

[html] [/html]

Видео: youTube/ Пользователь: TheTRollingStones

5. У отечественных устроителей на тот момент не было никакого опыта в проведении столь крупных опен-эйров. Профессиональные "фирменные" секьюрити с большинством ситуаций никогда не сталкивались, а милиция и вовсе не знала, как себя вести. В результате огромное количество московской тусовки просочилось за кулисы, попивая музыкантское пиво и фотографируясь на память. Музыканты не возражали. Так музыканта группы "Наив" Руслан Ступин, по предложению техника Motley Crue, едва не улетел в США в ящике от аппаратуры. Многие из этих воспоминаний можно найти в сети.

6. МакГи на том этапе курировал сразу несколько команд: Scorpions, Skid Row, Motley Crue и Bon Jovi. "Роу" были молоды и ничего, кроме суппорта, им не светило, со Scorpions, хедлайнерами, тоже все было ясно, а вот для Bon Jovi и Motley Crue это выступление было наиважнейшим. За ним следила вся мировая музыкальная пресса, по следам планировался выход документального фильма. Слава Motley Crue угасала, и им было важно врезать как надо. МакГки обещал, что все будет, но … В последний момент статус хедлайнера и безумный салют-фейерверк он, как четкий коммерсант, работающий на перспективу, отдал Bon Jovi. За что сразу же, как только отгремели залпы салюта, со страшной силой получил в репу от гитариста Никки Сикса и барабанщика Томми Ли. Чуть позже все помирились, но больше вместе не работали.

Фото: Михаил Грушин

7. Оззи, находящийся на тот момент в завязке, на фестивале Moscow Music Peace Festival (направленном, как вы помните против алкоголизма и наркомании) уверенно развязал и очнулся спустя две недели в полицейском участке – грязный, рваный и без понимания, что все это время происходило.

8. К 1993 году компании любителей рока разделились. Одни вспоминали Moscow Music Peace Festival-1989 и злорадствовали над теми, кто там не был. Те, отгрустив по этому поводу, припоминали "Монстров рока" в Тушине с участием AC/DC, Metallica и Black Crows в 1991-м, и тут начинали грустить первые. Армия, знаете ли, вносила корректировки в рок-н-ролл.

[html] [/html]

Видео: youTube/ Пользователь: otakuced

9. Больше в России международного фестиваля, представившего настолько вовремя, настолько актуальную на том этапе музыку, пожалуй, и не было.

10. До сих пор на улицах российских городов можно встретить людей в белых майках с эмблемой Moscow Music Peace Festival и расписанием групп, отыгравших в те дни в "Лужниках". Что говорит не только о качестве концертного мерчандайзинга тех лет, но и о неизменно высоком статусе настоящего рок-н-ролла.