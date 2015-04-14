"Да здравствует король!": К 70-летию маэстро Ричи Блэкмора

Ричи Блэкмор. Фото: deep-purple.biz

Как известно, Англия – страна необычайно консервативная. И даже имя, данное при рождении, может впоследствии во многом определить судьбу человека. Особенно если это имя принадлежало в прошлом одному из самых известных монархов в истории страны.

Родившемуся 14 апреля 1945 года, в победный для Англии и ее союзников день, мальчику было дано имя Ричард, и судьба его во многом была предрешена. Правда, тогда ещё еще никто не знал, что он ещё станет великим музыкантом. Кстати, настоящий король тоже был незаурядным сочинителем и исполнителем старинных английских песен. Именно с них наш герой не только начал свое грандиозное путешествие в мир музыки, к ним и вернется много лет спустя.

Великим Ричи Блэкмора сделало не только виртуозное владение гитарой. Все-таки пробиться на вершины, где царствует британский рок, не являясь инструменталистом высочайшего уровня, крайне непросто. Дело и не в умении маэстро сочинять поистине незабываемые мелодии. Виной тому, в первую очередь королевская решимость в преодолении сложнейших преград на пути освоения новых и неизведанных ерриторий великой музыкальной империи. Если на этом пути соратники Ричи давали слабину, он неизменно менял их, обретая новых, максимально соответствующих выбранным целям. Когда речь заходила об очередной «смене караула» рядом с королем хард-роковой гитары, никто особенно не протестовал, вполне осознавая всю значимость пусть даже и нелицеприятных для себя обстоятельств.

Ну кто еще кроме Блэкмора смог бы после трех подряд платиновых альбомов –In Rock (1970), Fireball (1971) и Machine Head (1972) не почивать на лаврах, двигаться дальше, оттачивая только возникший и запечатленный на этих записях ярчайший и самобытный стиль. Ну а как не вспомнить здесь неподражаемый Concerto for Group and Orchestra в исполнении Deep Purple and the Royal Philharmonic Orchestra и завершивший этот уникальный творческий цикл так же эталонный концертный альбом Made in Japan (1972).

Несмотря на то, что с момента, когда маэстро Блэкмор в последний раз покинул Deep Purple, прошло много лет, сам Ричи не очень любит вспоминать тот этап, именно благодаря этой команде, мир узнал его имя. В первый состав DP вошли гениальный молодой вокалист Иэн Гиллан (исполнивший уже к тому моменту главную партию в эпической рок-опере «Иисус Христос - суперзвезда») и бас-гитарист Роджер Гловер из малоизвестной английской группы Episode Six. С ними Ричи познакомился в июне 1969 года. На тот момент в Deep Purple пел Род Эванс, а место басиста занимал Ник Симпер. Это компанией были записаны первые три альбома, но «Род и Ник достигли предела своих возможностей в группе. Род обладал прекрасным вокалом для баллад, но не больше. Ник был прекрасным басистом, но его взгляды были устремлены в прошлое, а не в будущее», вспоминал позже легендарный барабанщик группы Ян Пейс.

Такая рокировка тем не менее насторожила вновь пришедших Гиллана и Гловера, и, как показали дальнейшие события, неспроста. Вообще, эта черта характера "черного Ричи" всегда смущала многих его партнеров, не всегда понимавших истинные мотивы некоторых поступков маэстро. Годы спустя это отчетливо проявилось в момент возрождения золотого состава Deep Purple - Иэн Гиллан, Ричи Блэкмор, Джон Лорд, Роджер Гловер и Ян Пейс. К подобным вещам, кстати, сам Блэкмор всегда относился с изрядной долей скептицизма. Еще бы! Ведь сам он неизменно стремился не к старому и доброму, а к новому и злому.

Ну, даже если доброму, то неожиданному. Так и произошло, когда годы спустя старинная музыка барокко и эпохи Возрождения Возрождения предстала в его интерпретации совершенно новым и доселе неизвестным и неизученным музыкальным явлением.

Гиллан и Гловер беспокоились не напрасно. Абсолютно спокойно он выставил их из состава находящихся в самом зените славы Deep Purple. Места не были вакантными. Их тут же заняли никому неизвестные вокалист Дэйвид Ковердейл и басист Глен Хьюз. Сделано это было для того, чтобы радикально отрешится от харда и обратиться к более сложному, но невероятно яркому хард-фанк-блюзу.

Практически все поклонники группы впали в глубочайший эмоциональный шок, в котором и пребывали до того момента, как вышли альбомы Burn (1974) и Stormbringer, произведшие поистине пламенно-ураганный эффект!

Публика затаилась в ожидании нового альбома Come Taste The Band, и он вышел, но, уже без Ричи... Нашего героя заменил очень хороший, но увы, не гениальный американский гитарист Томми Болин.

Сам же король на время исчез и вернулся с новым проектом. Весьма перспективная группа Elf, когда-то выступавшая на «разогреве» у Deep Purple, была переименована Блэкмором в Rainbow. И тут же отправлена в таинственное и волнительное путешествие в загадочный мир хард-барокко. На этом этапе Ричи Блэкмор поставил на Rainbow и не прогадал! Первый же альбом Richie Blackmore’s Rainbow (1975) изменил лицо хард-рока. Вокалистом в Rainbow стал Ронни Джеймс Дио. Настоящая его фамилия была Падавона, что придавало его манере и образу в целом, легкий окрас хнастоящей итальянской оперы, величественно трагической и лирически пронзительной. Дио был единственным из «эльфов», кого его величество Блэкмор не отправил в отставку. Им на смену пришли опытные инструменталисты – клавишник Тони Кери, бас-гитарист Джимми Бэйн и один из величайших барабанщиков в истории рок-музыки – человек-оркестр Кози Пауэлл! В этом составе они записали подлинный шедевр жанра – альбом Rainbow Rising (1976), по сей день считающийся одной из высочайших вершин в истории рок-музыки.





Дальнейших пересечений хард-роковой тусовки в блэкморовских проектах было предостаточно. После серии тяжелых альбомов с мистическими текстами вокалиста Ронни Джеймса Дио он пригласил Роджера Гловера в качестве продюсера и выпустил ряд коммерчески успешных работ.

Иэн Гиллан создал собственный коллектив, с которым гастролировал во многих уголках мира. Позже он вошел в состав Black Sabbath и выпустил альбом Born Again (1983), заменив в группе бывшего вокалиста Rainbow Ронни Джеймса Дио. При этом Тони Айомми первоначально предложил эту работу Дэвиду Ковердейлу, но тот отказался. Остальные музыканты активно сотрудничали друг с другом. Первые сольные альбомы группы Дэвида Ковердейлу и его группе Whitesnake спродюсировал Роджер Гловер (с 1978 по 1984 год игравший в Rainbow), а после в Whitesnake пришли Джон Лорд (пробывший в составе группы до 1984 года). Годом позже к нему присоединился Йэн Пэйс, которого сменит барабанщик Rainbow Кози Пауэлл.

Привычку тасовать составы, лидеры групп, явно переняли у Ричи Блэкмора, правильно оценив преимущества подобной рок-н-ролльной селекции.



В 1980 и 1982 годах музыкантам Deep Purple было предложено провести одно единственное турне, и они ответили отказом. Но в 1984 году группа собирается вновь.

«Идея возродить Deep Purple была не нова. Еще в 1980 году разные люди –— бизнесмены, менеджеры, представители фирм грамзаписи – пытались собрать нас вместе. Тогда нам предложили пять миллионов долларов за один концерт, но мы отказались. Не хотелось снова начинать карьеру из-за денег. В жизни деньги, безусловно, вещь нужная, но не в них счастье. За наше нынешнее воссоединение несет ответственность один человек –— Иэн Гиллан. Это была целиком его идея. Еще в 1983 году он пришел ко мне и Ричи Блэкмору, предложив собрать Deep Purple. Но мы как раз начинали запись нового альбома Rainbow и поэтому отказались. Однако он не успокоился и в начале 1984 года снова призвал нас к объединению. На этот раз мы дали согласие» – вспоминал Роджер Гловер.

27 апреля газета London Evening Standart первой сообщила сенсационную новость о возрождении Deep Purple.

Музыканты собрались для работы над новым альбомом в мае 1984 года в особняке в штате Вермонт, где записывался альбом Rainbow Bent Out Of Shape. Основная часть музыки была написана Блэкмором. Иен Гиллан и Роджер Гловер сочиняли тексты песен. Работали не спеша, не забывая об отдыхе, часто устраивая футбольные состязания. 1 сентября в мюнхенской Tennessee Tonstudio началось микширование альбома. Первоначально альбом хотели назвать The Sound Of Music, но 20 сентября сменили его на Perfect Strangers.

В ноябре Perfect Strangers поступил в продажу, поднявшись до 5-го места в Британии и 17-го в США. Началось турне в поддержку альбома. В общей сложности возрожденная группа сыграла около 100 концертов.

Но после выхода второго альбома Deep Purple той поры The House of Blue Light (1987) стало ясно, что союз будет недолгим.

Ричи Блэкмор не любил неудачи, но и был к ним готов. Альбом Who Do We Think We Are (1973), когда-то послужил одной из причин первого ухода Гиллана и Гловера. Пластинки Long Live Rock'n'Roll (1978) и Down To Earth (1979), ставшие последними записям Дио с Rainbow, были сделаны на высоком уровне и могли бы стать лучшими для любой другой группы. Но не для короля хард-рока!

А вот с Rainbow у Ричи отношения отдельные. Если он и собирал свой легендарный коллектив, то лишь по очень весомому поводу. Например, к своему собственному 50-летнему юбилею. Тогда группа выпустила альбом Stranger In Us All, не снискавший особых лавров, «проходная вещица» для самого маэстро, но не в коем случае не для поклонников.

Находящиеся в «свободном полете» бывшие соратники далеко не всегда выпускали интересные записи хорошего уровня.

В отличие от самого Ричи, однажды вернувшегося с проектом, далеким от рок-н-ролльных стадионов и уровня громкости. Вместе со своей женой Кендис Найт они представили публике проект Blackmore’s Night, в репертуар которого вошли английские средневековые баллады и произведения английских королей былых времен, например Генриха V. Все верно, у короля рок-музыки и репертуар должен быть соответствующий!

Исполнять нечто подобное Ричи Блэкмор мечтал давно, о чем и сообщил еще в 1977 году в интервью, перепечатанном журналом «Ровесник»: «Когда я чувствую, что рок-н-ролл уже сидит у меня в печенках, а это бывает довольно часто, я прихожу домой, ставлю пластинки с музыкой Баха, средневековой музыкой и ухожу в нее. Я очень люблю классическую музыку. Бах – это 80 процентов всего, что я слушаю. Если бы была такая возможность, я путешествовал бы с бродячим балаганом и играл средневековую музыку под открытым небом …»



Настанет время и король Ричард Блэкмор уйдет из этого мира, но его без преувеличения великая музыка, безусловно, останется навсегда. А посему – Король жив! и Да здравствует король!

Валерий Богачев