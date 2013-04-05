Группа "Крематорий" спела о "микробе "бондарчуке" и "Мэрилин"

Армен Григорян. Фото: М24.ru

Известная московская рок-группа "Крематорий" презентовала свой 15-й по счету альбом "Чемодан президента". В него "упаковано" десять композиций, включая традиционные для группы песни-портреты. Теперь в мифологии "Крематория" появились "блондиночка Мэрилин", Леша "с дурью и кислотой в голове" и бесконечно талантливый "микроб "бондарчук".

Несмотря на злободневное название, альбом лишен политического подтекста. Во время пресс-конференции, посвященной выходу "Чемодана", лидер "Крематория" Армен Григорян подчеркнул, что "альбом - это некий диалог" и темы, которые в нем затронуты, должны волновать каждого.

"Я не боялся никого оскорбить или обидеть, потому что считаю, что должен говорить правду. Возможно, кто-то увидит зло в этом альбоме, но его там нет", - сказал музыкант.

Надо отметить, вышедшая пластинка стала первой для группы с обновленным составом. Последним их "приобретением" стал гитарист Владимир Куликов, присоединившийся к коллективу в 2012 году. Тогда же в группу вернулся скрипач и клавишник Максим Гусельщиков, который выступал с "Крематорием" с 2007-го по 2011-й.

Группа "Крематорий". Фото: М24.ru

"Когда мы набирали музыкантов, я старался с ними выпить, чтобы понять, насколько они порядочные люди. Это очень хороший индикатор, если человек трезв и интеллигентен, то после третьего стакана выясняется – свинья ли он на самом деле", - сказал Григорян.

Он отметил, что в отличие от "Амстердама", новый альбом был записан без использования компьютера - это стало возможным только благодаря новой команде. По его словам, лишь в двух песнях "нарисованы барабаны".

"Почти четыре года мы не могли найти форму для записи, но как только мы сделали реорганизацию в составе, работа записалась сама по себе. Это заняло всего лишь несколько недель", - добавил музыкант.

С новым альбомом пополнилась богатая портретная галерея "Крематория". Рядом с "безобразной Эльзой", "Хабибулиным" и "маленькой девочкой" поселились "блондиночка Мэрилин" из подвального театра возле Курского вокзала, "Леша", к которому со вторника на среду "с коньяком и пистолетом прилетает гуманоид" и разносторонне развитый "микроб "бондарчук".

"Персонаж по имени Леша был сначала Вовой, но мне сказали, что при таком названии слишком близки ассоциации. Потом назвали Борей, я даже записал черновик, но один человек, который хорошо знает группу "Аквариум", сказал, что это портрет БГ. Борю мы тоже обижать не хотели, поэтому выбрали обезличенное название "Леша", - рассказал Григорян.

Трек "Микроб "бондарчук", как и следует из названия, адресован актеру, режиссеру, телеведущему и продюсеру Федору Бондарчуку. Однако Армен Григорян подчеркнул, что лично против него ничего не имеет, но ему не нравится засилье одних и тех же лиц на телевидении и в кинематографе.

В создании обложки к "Чемодану президента" мог поучаствовать любой желающий. Незадолго до релиза группа объявила конкурс на лучшее оформление пластинки. Победителем стал начинающий дизайнер из Полоцка. Он нарисовал апокалиптический мир и чемодан, из которого вылетают десять птиц - девять воронов и белая голубка, которая символизирует песню "По ту сторону зла". Некоторые другие варианты оформления, участвующие в конкурсе, вошли в буклет к альбому.

Турне в поддержку "Чемодана" включает в себя концерты в Минске, Киеве, Владимире, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Иваново, Северодвинске и других городах. Московская презентация альбома состоится 17 мая.