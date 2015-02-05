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Музыка

05 февраля 2015, 14:42

Боб Дилан выпустил альбом с каверами на популярные хиты

рок Боб Дилан каверы музыка

Обложка альбома "Shadows In The Night"

Музыкант Боб Дилан, которому в этом году исполнилось 73 года, выпустил первый за три года альбом под названием Shadows In The Night. Его особенность в том, что все 10 треков – это каверы на классические композиции американской эстрады.

Оригинальные песни были записаны в период с 1924-го по 1963 год. Дилан мечтал о создании альбома с каверами много лет, однако только сейчас "переписал сложные аранжировки 30 инструментов для пяти человек". Музыкант выбрал эти песни, так как исполнявшие их артисты были воспитаны на классической музыке. Заглавной композицией пластинки стал кавер на 'm a Fool to Want You Фрэнка Синатры.

Купить альбом можно здесь.

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Боб Дилан считается одним из выдающихся рок-музыкантов, культовой фигурой в рок-музыке на протяжении пяти десятилетий. Его песни Blowin' in the Wind и The Times They Are a-Changin` стали гимнами движения за гражданские права и антивоенного движения в США.

По данным опроса Rolling Stone, Боб Дилан - второй по значимости исполнитель после The Beatles в истории. Time включил Дилана в сотню самых влиятельных людей XX века.

На его счету 10 премий "Грэмми".

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