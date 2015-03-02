Экс-участник Oasis Ноэл Галлахер выпустил новый альбом проекта High Flying Birds

Обложка альбома Chasing Yesterday

Сегодня в свет вышел новый (второй по счету) альбом группы Noel Gallagher's High Flying Birds. Пластинка под названием Chasing Yesterday доступна в iTunes, на Amazon и официальном сайте.

Всего в альбом вошли 14 песен, а открывает его акустическая "Riverman". Есть на пластинке и песня "Lock All the Doors", над которой Галлахер начал работать еще в начале 90-х годов, до того, как Oasis обрел свою популярность. Напомним, композиция попала в Топ-5 чарта iTunes.

Прослушать альбом целиком можно на сервисе "Яндекс. Музыка".

