02 марта 2015, 12:38

Культура

Экс-участник Oasis Ноэл Галлахер выпустил новый альбом проекта High Flying Birds

Обложка альбома Chasing Yesterday

Сегодня в свет вышел новый (второй по счету) альбом группы Noel Gallagher's High Flying Birds. Пластинка под названием Chasing Yesterday доступна в iTunes, на Amazon и официальном сайте.

Всего в альбом вошли 14 песен, а открывает его акустическая "Riverman". Есть на пластинке и песня "Lock All the Doors", над которой Галлахер начал работать еще в начале 90-х годов, до того, как Oasis обрел свою популярность. Напомним, композиция попала в Топ-5 чарта iTunes.

Прослушать альбом целиком можно на сервисе "Яндекс. Музыка".

Noel Gallagher’s High Flying Birds - британская рок-группа, основанная Ноэлом Галлахером в 2010 году после его ухода из Oasis.

Ноэл Галлахер ушел из Oasis в 2009 году, объявив, что больше не может находится на одной сцене со своим братом Лиамом. Тот, в свою очередь основал группу Beady Eye.

