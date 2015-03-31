Мистер "Дурацкая Походка": Легендарному гитаристу AC/DC Ангусу Янгу 60 лет

Этот дяденька в нелепой школьной форме, при чьем появлении с ревом поднимаются стадионы - один из основателей и гитарист группы AC/DC.Его невероятные, стремительные проходы через сцену, которые совершаются без прекращения звукоизвлечения, вот уже больше тридцати лет заводят многотысячные аудитории по всему миру. Звук его гитары будоражит умы и сердца миллионов поклонников. Без Ангуса Янга невозможно представить эту рок-н-ролл, во всяком случае, его самую "высоковольтную" часть.

Сегодня Ангусу Янгу исполняется 60.

«Если бы не родители, которые какого-то черта потащились в Австралию, я бы, вполне возможно, разговаривал бы с вами в килте», - сказал Ангус Янг два года назад в интервью журналу Rolling Stone. И впрямь, Ангус, как и его братья Малькольм, Джордж и Алекс, родился в самом сердце Шотландии — в Глазго.Говорят, что первую свою гитару он в возрасте пяти лет сделал из валявшегогся без дела старого банджо — возможно, это лишь легенда. Зато истиной является тот факт, что уже в Австралии, куда Янги (все, кроме Алекса) переехали в поисках лучшей доли в1963-м, Ангус и впрямь всерьез занялся терзанием струн. Впрочем, на то были причины: старший брат Джордж уже играл в локальном бит-коллективе Easybeats и охотно делился приобретенными знаниями с младшими.

В 18 лет Малколм и Ангус, уже прошедшие практику в группах Kantuckee и Tantrum, создали коллектив, которому суждено было стать главным в их судьбе. Случайно увидев надпись на задней стороне швейной машнки их сестры Маргарет, братья Янг сочли, что название «Постоянный ток/переменный ток» идеально подходит для рок-группы — и были совершенно правы. К тому времени у Ангуса уже три года через плечо висела гитара Gibson SG - ей тоже суждено было стать одним из главных символов не только AC/DC, но и рок-н-ролла как такового.

Надо заметить, что к этому времени Янг-младший бросил ненавистную школу и работал то в мясной лавке, то печатником в типографии бульварного журнальчика. С AC/DC, впрочем, практически сразу было понятно, что это - надолго, если не навсегда. Поэтому Ангус, привыкший относиться к серьезному делу серьезно, стал задумываться о собственном сценическом образе. На сценах бушевал помпезный костюмированный глэм-рок; Янг перепробовал много чего: он напяливал личины Зорро, Годзиллы, Супермена, но в какой-то момент все та же Маргарет подсказала ему: стоит обыграть небольшой рост (158 сантиметров) так, чтобы не выглядеть нелепо и преувеличенно серьезно, а в качестве костюма предложила все ту же школьную форму - но не с брюками, а с шортами. Ангус подумал - и согласился. Впрочем, на первых порах фантазия младшего из Янгов дополняла образ школьника-хулигана. Вокалистом в первую волну популярности AC/DC был долговязый Бон Скотт; Ангус забирался к нему на закорки - такая вот сложносочиненная конструкция ныряла в публику. Скотт прокладывал путь, Ангус на его спине играл длинное соло, а из стилизованного ранца на его спине валил дым...

Со временем образ упрощался, приходя к нынешней лаконичности. Янг, поклонник блюзменов и рок-н-роллеров первой волны, у первых позаимствовал практически все гитарные приемы (творчески их переработав, конечно), а у вторых, конкретно - у Чака Берри - знаменитую “гусиную походку”, несколько усовершенствовав ее. Если Чак скакал по сцене достаточно размеренно, то Ангус по ней буквально носился взад и вперед, продолжая играть. В том же интервью Rolling Stone он признавался: “...когда носишься по сцене с гитарой наперевес, довольно сложно брать чистые ноты — очень большой процент фальши. Мне до сих пор приходится непросто, несмотря на мой огромный опыт”.

Еще одна “коронная” фишка Ангуса Янга - так называемый “спазм”: на тех, кто видит это впервые (увы, таковых на Земле все меньше и меньше) он производит неизгладимое впечатление. Гитарист в какой-то момент неожиданно валится на спину и, опираясь на спину, вращается вокруг своей оси. Надо сказать, если бы современные беспроводные технологии существовали в ту пору, когда этот прием рождался, мы были бы лишены его: “спазм” возник, когда Янг, скача по сцене, запутался в проводах и действительно повалился на спину - и, чтобы сохранить лицо, сделал вид, что так и было задумано... Ну и напоследок не забудем еще один сюрприз, который Янг, чтящий традиции шотландских предков, парней грубоватых и прямых, регулярно приберегает для публики. Современникам Роб Роя, чтобы показать противникам задницы, приходилось всего лишь задирать вышеупомянутые килты; Ангус Янг, надо сказать, ничуть не медленнее стягивает с себя шорты.

Но это все - эффекты и приемы. А что за ними стоит? Ответим коротко: одна из главных рок-групп планеты. Совершенно неудивительно, что AC/DC до сих пор собирают многотысячные залы, куда приходят уже несколько поколений поклонников: в их музыке содержится самое существенное, что может дать человеку рок-н-ролл. Это - чистая, концентрированная энергия, которая буквально потоками льется в зал. Конечно, за нее отвечает и нынешний вокалист Брайан Джонсон, крепыш в кепарике с воистину луженой глоткой - но откуда бы она бралась, если б не гитара Янга, виртуозно и лаконично свивающая пружину звука, которая, распрямляясь, выбрасывает заряд навстречу зрителю... Надо сказать, в музыке “Аккидакки” - так, на свой манер называют группу обитатели второй родины братьев Янгов, Австралии, - практически нет отрицательных эмоций: есть только положительные и, скажем так, не очень. Наверное, именно поэтому группу так любят слушать поутру в своих автомобилях воины офисных фронтов...

Россия впервые увидела группу осенью 1991 года на знаменитом фестивале “Монстры рока” в Тушино; те, кто там был, до сих пор бережно хранят игрушечные денежные купюры, которыми стреляли пушки в финале грандиозного концерта под звуки знаменитой For Those About to Rock We Salute You. Говорят, это был один из лучших концертов группы в 90-е - впрочем, вряд ли найдется тот, кто сможет вспомнить их худшие выступления.

AC/DC не так давно пришлось пережить болезнь и уход со сцены Малкольма Янга, а также заключение под стражу барабанщика Фила Радда - но при всем при том группа остается на сцене, и остается в прекрасной форме; вышедший в прошлом ноябре альбом Rock Or Bust - это все та же чистейшая энергия, все тот же показанный миру жест, полный яростного жизнелюбия. И практически за все это в ответе прежде всего он, закоренелый трезвенник, любитель бега, один из самых влиятельных коротышек современности, лучший гитарист Австралии, нынешний юбиляр, вечный школьник Ангус Маккиннон Янг.

Артем Липатов