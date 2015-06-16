Форма поиска по сайту

16 июня 2015, 17:26

Технологии

Маленьких москвичей научат конструировать роботов

Фото: M24.ru/ Юлия Иванко

20–21 июня Детский центр научных открытий "ИнноПарк" проведет мастер-классы, во время которых дети смогут собрать робота.

Во время "Шпионского класса" 20 июня маленькие посетители узнают тайны шпионов всех времен и изучат виды шифров, а на мастер-классе "Покори небо!" им расскажут, как можно использовать воздушного змея в практических целях. Гости также сами смогут сконструировать летательный аппарат.

А 21 июня всех желающих ждет не менее захватывающая программа: мастер-классы "Собери робота" и "Мой первый Инноробот". На них посетителям расскажут о видах роботов, о том, что составляет робота – различных датчиках, проводах. Кроме того, ребятам помогут собрать своего собственного робота, чтобы потом унести его домой.

Дата: 20–21 июня с 13.00

Место: Детский центр научных открытий "ИнноПарк"

Стоимость одного мастер класса: 600 рублей

Сюжет: Новости Города Доверия
роботы мастер-классы ИнноПарк время с детьми смотреть онлайн на m24.ru

