Маленьких москвичей научат конструировать роботов

Фото: M24.ru/ Юлия Иванко

20–21 июня Детский центр научных открытий "ИнноПарк" проведет мастер-классы, во время которых дети смогут собрать робота.

Во время "Шпионского класса" 20 июня маленькие посетители узнают тайны шпионов всех времен и изучат виды шифров, а на мастер-классе "Покори небо!" им расскажут, как можно использовать воздушного змея в практических целях. Гости также сами смогут сконструировать летательный аппарат.

А 21 июня всех желающих ждет не менее захватывающая программа: мастер-классы "Собери робота" и "Мой первый Инноробот". На них посетителям расскажут о видах роботов, о том, что составляет робота – различных датчиках, проводах. Кроме того, ребятам помогут собрать своего собственного робота, чтобы потом унести его домой.