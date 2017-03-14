Робот-огородник появится в "Аптекарском огороде"

Фото: Пресс-служба "Аптекарского огорода"

Робот-огородник будет трудиться в "Аптекарском огороде", сообщает пресс-служба сада.

По словам директора "Аптекарского огорода" Алексея Ретеюма, с 22 марта по 22 апреля "Аптекарский огород" превратится в инновационную площадку, где каждый сможет понаблюдать за работой уникального агроробота с растениями, познакомиться с робототехникой, 3D-принтерами и программами моделирования.

Фото: Пресс-служба "Аптекарского огорода"

Робота-огородника под названием AGRO-BOT создали в Центре молодежного инновационного творчества "Цифровой дом". Он умеет планировать посадку растений, поливать их и удалять сорняки. Также с помощью разработки можно вести постоянное наблюдение через интернет за каждым растением и выстраивать индивидуальный уход за ними с использованием базы агротехнических знаний.

Фото: Пресс-служба "Аптекарского огорода"

Помимо этого, с 22 марта в саду пройдут мастер-классы для взрослых и детей: "Робототехника: робот своими руками", "Конструирование и инженерные технологии" и "Нейротехнологии".

Подробную информацию о месте и времени проведения занятий смотрите на сайте.