11 августа 2016, 10:35

В "Музеоне" можно будет послушать музыку роботов-композиторов

Журнал "Логос" и парк искусств "Музеон" проведет серию дискуссий о философии музыки

Фото: facebook.com/parkmuzeon

11 августа в парке искусств "Музеон" пройдет дискуссия о музыке, сочиненной машинами. Философы Кирилл Мартынов, Максим Остри, Александр Мишура, Алексей Кочетков и музыканты Даниил Пильчен и Алексей Наджаров приглашают обсудить возможности искусственного интеллекта с концептуальной точки зрения. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия в facebook.

За последние несколько лет кибернетика сделала большой рывок, и инженеры смогли разработать андроиды, способные математическим путем создавать произведения искусства. Но главное, что в них отсутствует, – это интенция автора и то, что мы привыкли называть вдохновением.

Можно ли считать музыку, математически просчитанную компьютерной системой, настоящим искусством? На этот и многие другие вопросы попытаются ответить участники дискуссии.

Место: парк искусств МУЗЕОН, павильон ШКОЛА

Время: 11 августа, 19:30

Цена: Бесплатно по предварительной регистрации

