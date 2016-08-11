В "Музеоне" можно будет послушать музыку роботов-композиторов

Журнал "Логос" и парк искусств "Музеон" проведет серию дискуссий о философии музыки



Фото: facebook.com/parkmuzeon

11 августа в парке искусств "Музеон" пройдет дискуссия о музыке, сочиненной машинами. Философы Кирилл Мартынов, Максим Остри, Александр Мишура, Алексей Кочетков и музыканты Даниил Пильчен и Алексей Наджаров приглашают обсудить возможности искусственного интеллекта с концептуальной точки зрения. Об этом сообщается в официальной группе мероприятия в facebook.

За последние несколько лет кибернетика сделала большой рывок, и инженеры смогли разработать андроиды, способные математическим путем создавать произведения искусства. Но главное, что в них отсутствует, – это интенция автора и то, что мы привыкли называть вдохновением.

Можно ли считать музыку, математически просчитанную компьютерной системой, настоящим искусством? На этот и многие другие вопросы попытаются ответить участники дискуссии.