День рождения "Экспериментаниума": йо-йо, роботы и терменвокс

9 марта "Экспериментаниум" отметит свое трехлетие специальной программой: мастер-классы от Дарвиновского музея; гонки роботов и робо-тир; мастер-класс по сборке кубика Рубика; йо-йо соревнования; мастер-класс по игре на терменвоксе от Петра Термена; презентация двух новых Ш.О.У.-программ и многое другое.

Фото: M24.ru

На празднике Дарвиновский музей представит новые и старые проекты: интерактивный образовательный центр "Познай себя – познай мир", Учебную лабораторию, Центр молодежного инновационного творчества, настольные и компьютерные игры о природе.

Гостей ждет специальная программа от центра научно-технического творчества и развития "Н.О.Т.А.": гонки роботов - соревнования между двумя роботами на трассе с препятствиями. В Робо-тире можно будет попробовать свои силы в меткости с помощью манипулятора, собранного из конструктора NXT.

На мастер-классах от профессиональных йоеров гости узнают все об основах йоинга, изучат азы игры и смогут принять участие в Fast Challenge. Спидкуберы - люди, которые знают все о кубике Рубика - научат вас собирать эту головоломку даже с закрытыми глазами. Ан а мастер-классе "Зубная паста своими руками" вы сделаете зубную пасту со своим любимым вкусом, цветом и ароматом.

Петр Термен – правнук русского физика-акустика Льва Термена, который в 1919 году изобрел терменвокс - не только расскажет вам об этом удивительном инструменте, но и даст мастер-класс по игре на терменвоксе.

Полную программу празднования можно посмотреть на сайте "Экспериментаниума".