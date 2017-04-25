Новые надгробия установят на могилах десяти героев войны и труда

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Новые надгробия установят на могилах Героев СССР, Героев РФ, а также Героев Социалистического Труда на московских кладбищах к середине осени. Об этом говорится в документах департамента торговли и услуг. Всего будет изготовлено и установлено десять мемориалов.

"Надгробия изготавливаются из массива природного камня – мрамор, гранит. Надгробия включают в себя вертикальную плиту, цоколь, цветник и устанавливаются на бетонном основании (фундаменте). Лицевые и торцевые плоскости плит, цоколя и цветника полируются", – говорится в документах ведомства.

Всего будет изготовлено и установлено десять надгробий: шесть из них – Героям СССР и Герою РФ, полному кавалеру ордена Славы, а еще четыре – Героям Социалистического Труда и полному кавалеру Ордена Трудовой Славы. На памятники нанесут имена усопших героев, а также их звания и годы жизни.

Мемориалы появятся на Введенском, Востряковском, Троекуровском, Зеленоградском и Ракитском кладбищах в Москве, а также на Домодедовском и Каширском в Подмосковье. Согласно документации департамента, все работы должны быть завершены до 10 октября 2017 года.