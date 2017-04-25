Форма поиска по сайту

25 апреля 2017, 00:05

Общество

Новые надгробия установят на могилах десяти героев войны и труда

Фото: m24.ru/Александр Сивцов

Новые надгробия установят на могилах Героев СССР, Героев РФ, а также Героев Социалистического Труда на московских кладбищах к середине осени. Об этом говорится в документах департамента торговли и услуг. Всего будет изготовлено и установлено десять мемориалов.

"Надгробия изготавливаются из массива природного камня – мрамор, гранит. Надгробия включают в себя вертикальную плиту, цоколь, цветник и устанавливаются на бетонном основании (фундаменте). Лицевые и торцевые плоскости плит, цоколя и цветника полируются", – говорится в документах ведомства.

Всего будет изготовлено и установлено десять надгробий: шесть из них – Героям СССР и Герою РФ, полному кавалеру ордена Славы, а еще четыре – Героям Социалистического Труда и полному кавалеру Ордена Трудовой Славы. На памятники нанесут имена усопших героев, а также их звания и годы жизни.

Мемориалы появятся на Введенском, Востряковском, Троекуровском, Зеленоградском и Ракитском кладбищах в Москве, а также на Домодедовском и Каширском в Подмосковье. Согласно документации департамента, все работы должны быть завершены до 10 октября 2017 года.

Ссылки по теме


Власти Москвы запустили сайт с панорамами кладбищ. С помощью ресурса можно совершить "виртуальный тур" по интересующим погостам в столице, узнать информацию об участках под семейно-родовые захоронения и подать заявку на участие в электронном аукционе. В будущем посетители смогут также узнать подробную информацию о тех, кто уже захоронен на кладбище. Уже отсняты панорамы Преображенского, Старо-Марковского, Николо-Архангельского и Кузьминского кладбищ.

А на новых московских кладбищах планируют отказаться от оград вокруг могил. Это должно визуально увеличить пространство и способствовать свободному проходу людей между захоронениями. Прорабатывается несколько участков на территории Москвы, в том числе в ТиНАО, где будут организованы первые безбарьерные кладбища.

Сюжет: Нововведения на кладбищах
ритуальные услуги городские территории

Главное

