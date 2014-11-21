В России собрали рекордный урожай риса

Фото: ars.usda.gov

По итогам 2014 года в России собрали более 1,143 миллионов тонн риса, сообщает пресс-служба Минсельхоза. Это на 15% больше показателей предыдущих лет и является историческим рекордом для страны.

В России ежегодное производство за последние 5 лет составляло около миллиона тонн в год, что составляет 0,14% от мирового производства. При этом урожай риса в 1994-2004 годах, во время спада производства этой крупы, составлял 400-500 тысяч тонн риса в год.

Как отмечает ТАСС, в общем объеме внутреннего российского рынка доля импортного риса в 2013 году составила 27%. В то же время общая емкость рынка риса в России достигает 16,3 миллиардов рублей.

Отметим, ранее M24.ru сообщало, что в московских магазинах ожидается рост цены на рис. Он будет стоить как минимум на 10-15% дороже: рис, представленный на полках отечественных супермаркетов, в основном импортного производства. Его цена подскочит из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару.