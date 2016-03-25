Банду лжериелторов будут судить за обман 100 человек

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следователи столичной полиции направили в суд дело банды лжериелторов, обвиняемых в хищении денег у 98 человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Согласно материалам дела, участники ОПГ размещали в Сети объявления о сдаче внаем квартир и комнат в столичном регионе. В специально арендованных офисах они принимали звонки, представляясь сотрудниками агентства недвижимости.

Стоимость услуг по договору составляла 9 тысяч рублей, при этом "агенты" говорили, что сумма вносится в качестве оплаты за первый месяц проживания. После телефонного разговора клиенту предлагали приехать в офис для заключения договора и оплаты, а затем жертва получала контакты агента, который якобы организует осмотр жилплощади.

Под различными предлогами "агент" переносил встречу и отключал телефон, а при попытке вернуть деньги фигуранты убеждали обманутых, что по договору "информационные услуги" оказываются в течение месяца и только по истечении этого срока можно говорить о возврате суммы.

Всего ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции допросили более 20 свидетелей и 98 потерпевших, произвели 10 обысков и 30 выемок документов. Четверым фигурантам было предъявлено обвинение по статье "Мошенничество", лжериелторам грозит до 10 лет лишения свободы.