В список самостроев попали рестораны Starlite Diner и "Дайкон"

Фото: starlite.ru

В список самостроев попали кафе и рестораны. Как рассказал M24.ru руководитель госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров, в частности, под снос попадут два ресторана Starlite Diner - по адресу Большая Садовая,16 в саду "Аквариум" и по адресу Болотная площадь, 16/5.

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк отметил, что также в ближайшее время снесут ресторан "Дайкон" по адресу Пятницкая, 36, и кафе, которое находится во дворе 15-го дома Пятницкой улицы.

"К "Дайкону" владельцы сначала незаконно пристроили летнюю веранду, потом фасад здания архитектурного наследия облицевали кирпичом", ― сказал Немерюк.

По словам первого замглавы департамента торговли Ивана Зубцова, также незаконно построены двухэтажный ресторан "Пельмешка" около метро Пролетарская по адресу ул. Воронцовская, 50 и ресторан "Пронто", надстроенный над метро "Сухаревская" по адресу Большая Сухаревская площадь, 2/2.

По словам Шогурова, заведения общепита построены без разрешительных документов. Всего в списке госинспекции по недвижимости 898 объектов самостроя. "457 построек совершено без каких-либо прав собственности земли, а у 531 строений права собственности есть, но нет разрешительных документов на строительство", ― подчеркнул Шогуров.

Работа со списком уже началась, сказал он. С нарушителями будут работать префектуры. "Самострои, у чьих владельцев нет права использовать земельный участок, снесут, - пояснил Шогуров. - После этого город решит, что с ним делать, может быть, выставят на торги. Если же у собственника есть права на земельный участок, то город обращается в суд и требует признать постройку незаконной. Суд может принять несколько решений: если конструкция не угрожает жизни и здоровью москвичей, то город оформит собственность на себя. В противном случае ее снесут за счет владельца. Если у организации нет средств, то ее сносит префектура, а после выставляет счет владельцу, при необходимости приставы опишут его имущество ". Глава госинспекции по недвижимости затруднился подсчитать, какую сумму город может получить после изъятия всех незаконных построек.

В Starlite Diner официально отказались от комментариев, но источник, близкий к руководству ресторанов, неофициально утверждает, что у владельцев есть разрешение на строительство и летние веранды также были построены законно и сейчас уже демонтированы. "Если бы у этих ресторанов не было разрешительной документации, они бы не смогли 18 лет просуществовать в центре Москвы. Все пять ресторанов сети находятся в пределах Садового кольца. Я знаю, что владельцы, фигурально выражаясь, прошли все "круги ада", пока согласовывали документы, а проверки летних веранд были каждые три недели", ― отметил источник.

По словам владельца аналитического бюро "Яхно прожект" Дениса Яхно, московское правительство сейчас жестко регулирует соблюдение имущественного законодательства. "Снесут любое заведение общепита, даже существующий много лет Starlite Diner, если он построен с нарушениям", - уверен эксперт.

Партнер Goltsblat BLP Виталий Можаровский сказал М24.ru, что, когда власти заявляют о незаконной постройке, стороны должны решать спор в арбитражном суде: "Но бремя защиты лежит на владельце постройки, он должен предъявить разрешения на строительство и на ввод на эксплуатацию. Если их нет, а земля - городская, можно паковать чемоданы. Если же права на землю есть, но нет разрешения на строительство, суд примет решение в зависимости от того, пробовал ли владелец получить документы и по каким причинам отказывали ему власти".

Отметим, что недавно госинспекция по недвижимости обнаружила в Северном округе незаконную банную усадьбу. Земельный участок находится в городской собственности.

Марина Курганская