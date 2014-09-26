Москвичи стали экономить на ресторанах и кафе

Фото: ИТАР-ТАСС

Жители Москвы стали сокращать свои расходы на рестораны и кафе. В августе средний чек составил 1568 рублей, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает МИА "Россия сегодня".

При этом увеличились траты москвичей в продуктовых магазинах. Так, средний чек вырос в 2,6 раза - с 722 рублей до 1860 рублей.

В исследовании отмечается еще одна тенденция: горожане все меньше тратят деньги на покупку дорогой техники. Средняя сумма в столичных магазинах электроники составляет 12 тысяч рублей. Это почти на 1 тысячу рублей меньше, чем в августе 2013 года.

На столько же, но выросли траты москвичей в магазинах одежды и обуви — до 4101 рубля.

Что касается других регионов России, это эти показатели изменились незначительно: средний чек в российских ресторанах составляет сейчас 625 рублей, в продуктовых магазинах — 407 рублей, в магазинах электроники — 4569 рублей (снизился на 266 рублей), в магазинах одежды и обуви — 2639 рублей (снизился на 347 рублей), говорится в исследовании, проведенном банком ВТБ 24.