Столичная полиция будет в пять раз чаще патрулировать злачные места

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Столичная полиция будет в пять раз чаще патрулировать кафе и рестораны, в которых регулярно случаются драки, грабежи и другие криминальные происшествия. Об этом M24.ru рассказал начальник управления организации дознания ГУ МВД России по Москве, подполковник полиции Павел Милованов. По его словам, дополнительные наряды полиции помогут предотвращать конфликты.

"Мы пересматриваем систему единой дислокации и меняем маршруты нарядов патрулирования. В каждом районе есть два-три злачных места, где происходят драки, грабежи, хулиганство. В самые опасные часы наряды будут проезжать мимо такого заведения не один раз в час, а пять-шесть. Вид сотрудника полиции в форме успокаивает людей", - сказал Милованов.

По его словам, сотрудники МВД также предпринимают меры по отношению к собственникам развлекательных заведений. Их предупреждают о необходимости усиленной охраны на входе и в зале. Если же инцидент уже произошел и во время расследования полицейские обнаруживают нарушения санитарно-эпидемиологического характера, то отправляют материалы в Роспотребнадзор, который может оштрафовать или закрыть кафе.

"В этом году было несколько таких случаев. Самый громкий – "Куршевель" на Кузнецком мосту, где была массовая драка. В ходе обыска были выявлены налоговые и санитарно-эпидемические нарушения. Мы готовим материалы в ФНС и Роспотребнадзор", - пояснил Милованов. В самом ресторане не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. В PR-службе группы компаний Аркадия Новикова, которой принадлежит заведение, сказали, что не комментируют такие инциденты. Представители другого владельца клуба, Ginza Project, не ответили на запрос M24.ru.

Столичные увеселительные заведения нередко попадают в криминальные хроники. Например, в июле этого года в летнем кафе на северо-востоке города ссора между тремя посетителями закончилась стрельбой . Один человек был убит, другой ранен в плечо. Мужчина, открывший стрельбу, бросился бежать и отстреливался от погони на детской площадке. Родители с детьми, ставшие свидетелями происшествия, не пострадали. В октябре в кафе "Хаят" пять человек с ножами напали на двух полицейских , которые отдыхали за соседним столиком не при исполнении служебных обязанностей. Одному сотруднику полиции отрезали ухо, второй также был госпитализирован с ножевыми ранениями. Злоумышленники скрылись с места преступления на автомобилях Land Rover и Mitsubishi Lancer, через несколько дней часть из них задержали. В ночь на 16 ноября, около четырех часов утра, один из посетителей зверски избил другого на выходе из бара "Куклы-пистолеты" возле метро "Новослободская". Пострадавший скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Юрист Федерации рестораторов и отельеров России Мария Орлова говорит, что проблема преступности в кафе и ресторанах более характерна для спальных районов, чем для центра.

"В каждом заведении есть служба охраны. Камеры видеонаблюдения в определенной степени помогают предотвращать конфликты. Как правило, клиенты демонстрируют адекватное поведение, но никто не застрахован от асоциальных личностей, в некоторых районах их больше. Кроме того, инциденты часто случаются на выходе из ресторана, что сложно проконтролировать. Что касается инцидентов со стрельбой и ножевыми ранениями, то по закону охрана заведения не имеет права досматривать посетителей", - отметила Орлова.

По мнению юриста, ситуация могла бы улучшиться, если бы работники кафе и ресторанов могли контролировать количество алкоголя, который выпивают клиенты. "Мы давно предлагаем дать предприятиям питания такой рычаг. Например, если гость заказывает одну, вторую рюмку, но без еды, заведение должно иметь право отказать ему в алкоголе. Сейчас это является нарушением законодательства о защите прав потребителей", - сказала Орлова.

Председатель координационного совета профсоюза сотрудников полиции Москвы и Московской области Михаил Пашкин, тем временем, критически отнесся к планам ГУ МВД усилить патрулирование злачных мест. "Район патрулируют две-три машины, у них нет времени и сил на то, чтобы постоянно ездить мимо ресторанов. Иногда один патруль получает сразу несколько вызовов "02" и не знает, куда ехать", - пояснил Пашкин.

София Сарджвеладзе