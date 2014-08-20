Роспотребнадзор приостановил работу 4 ресторанов McDonald's в Москве

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Роспотребнадзор приостановил работу четырех ресторанов сети быстрого питания McDonald's в Москве, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства. Среди закрытых - первый McDonald's в России, открытый в 1990 на Большой Бронной около станции метро "Пушкинская".

Такие меры приняты из-за нарушений санитарного законодательства. "Управлением Роспотребнадзора по Москве при проведении контрольно-надзорных мероприятий с отбором образцов сырья, пищевых продуктов и смывов с объектов окружающей среды в отношении предприятий быстрого обслуживания Макдоналдс 18 - 20 августа 2014 года выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства", - пояснили M24.ru в ведомстве.

Закрыты рестораны по адресам:

улица Большая Бронная, дом 29,

Манежная площадь, дом 1, строение 2,

проспект Мира, дом 97,

Свободный проспект, дом 35Б.

Ранее Роспотребнадзор заявлял, что имеет претензии только к двум ресторанам Великого Новгорода.

Отметим, что McDonald's на улице Большая Бронная, 29 - первый российский ресторан компании. Его открыли 31 января 1990 года, и он сразу стал настоящей сенсацией: чтобы попасть в ресторан, надо было отстоять несколько часов в очереди. В день открытия в ресторане побывало 30 тысяч посетителей, что стало рекордом для сети McDonald’s. Второй и третий рестораны — на улице Огарева (теперь Газетный переулок) и Старом Арбате, открылись только летом 1993 года.