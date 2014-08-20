Роспотребнадзор приостановил работу 4 ресторанов McDonald's в Москве

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Роспотребнадзор приостановил работу четырех ресторанов сети быстрого питания McDonald's в Москве, сообщили M24.ru в пресс-службе ведомства. Среди закрытых - первый McDonald's в России, открытый в 1990 на Большой Бронной около станции метро "Пушкинская".
Такие меры приняты из-за нарушений санитарного законодательства. "Управлением Роспотребнадзора по Москве при проведении контрольно-надзорных мероприятий с отбором образцов сырья, пищевых продуктов и смывов с объектов окружающей среды в отношении предприятий быстрого обслуживания Макдоналдс 18 - 20 августа 2014 года выявлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства", - пояснили M24.ru в ведомстве.
Закрыты рестораны по адресам:
- улица Большая Бронная, дом 29,
- Манежная площадь, дом 1, строение 2,
- проспект Мира, дом 97,
- Свободный проспект, дом 35Б.
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Отметим, что McDonald's на улице Большая Бронная, 29 - первый российский ресторан компании. Его открыли 31 января 1990 года, и он сразу стал настоящей сенсацией: чтобы попасть в ресторан, надо было отстоять несколько часов в очереди. В день открытия в ресторане побывало 30 тысяч посетителей, что стало рекордом для сети McDonald’s. Второй и третий рестораны — на улице Огарева (теперь Газетный переулок) и Старом Арбате, открылись только летом 1993 года.
Так, в конце марта 2014 года на портале change.org появилась петиция на имя Владимира Путина с просьбой запретить деятельность компании на территории России. Инициатором обращения стал Андрей Лебедев, инициатива собрала более 20 тысяч подписей. В петиции говорится, что продукция этой сети фаст-фуда причиняет здоровью населения вред, а реклама компании носит агрессивный характер.
В 2013 году, на компанию несколько раз подавали в суд потребители. Так, гражданин Казани через суд требовал раскрыть состав блюд в ресторанах сети, а москвич обвинял франшизу в причинении вреда здоровью, так как после обеда в ресторане сети его сын получил пищевое отравление.
Кроме того, судилась с сетью фастфуда и "Всероссийская организация интеллектуальной собственности" из-за бездоговорного исполнения фонограмм музыкальных произведений в ресторанных залах
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