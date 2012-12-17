"Коммерсантъ ДЕНЬГИ" № 50 от 17 декабря 2012 года

Бедный, как москвич

В Москве минус 13. Это не о погоде, а о падении уровня жизни в столице. В других регионах реальные располагаемые доходы растут, но они продолжают завидовать Москве, потому что пока этот минус заметен только Росстату и самим москвичам.

Надежда Петрова, Ъ-Деньги

Посылочное горлышко

Новогодний вал товаров из зарубежных интернет-магазинов ставит на грань коллапса отделения "Почты России". ФГУП не может использовать неожиданно открывшиеся способы заработать и просит у государства денег, попутно без особенного успеха играя роли финансовой организации и даже алкогольного прилавка.

Олег Хохлов, Ъ-Деньги

Из России с буррито

Балалайки, косоворотки и пельмени в русских ресторанах за рубежом — это уже прошлое. Новая волна экспансии российских рестораторов — это суши и буррито, монопродуктовые рестораны Зельмана, пафосные заведения Новикова и Деллоса. А иностранцы в этих ресторанах по-прежнему требуют водки и борща.

Роман Овчинников, Ъ-Деньги

Обещать — не значит вселиться

Обещания властей создать рынок доступного жилья все больше похожи на строительство коммунизма: граждане еще мечтают о нем, но уже не верят. Хорошо, что сама власть оптимизма не теряет и запускает очередную программу "Доступное жилье" ценой в 2,4 триллиона рублей.

Мария Глушенкова, Ъ-Деньги

Жили-были кредит со старухой

Сегодня банки готовы кредитовать 85-летних клиентов. Банкиры заметили, что с возрастом человек становится все более ответственным плательщиком. Пенсионеру надо только застраховать свою жизнь — и кредит у него в кармане.

Елена Ковалева, Ъ-Деньги

Круговорот чумы в природе

Чума, холера, оспа, "испанка", птичий грипп, свиной грипп, СПИД… Полвека назад казалось, что благодаря достижениям медицины человечество способно покончить с эпидемиями, уносящими миллионы жизней. Но появились новые болезни, и полная победа над смертоносными недугами откладывается.

Алексей Алексеев, Ъ-Деньги