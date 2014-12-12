Сегодня в СМИ: Выпускные сочинения и светоотражающие элементы

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Эксперты требуют стандартов на фликеры

Эксперты предложили установить стандарты на световозвращающие элементы. Вчера в Госдуме эксперты обсудили проблему безопасности пешеходов и их видимости на улицах, сообщает "Российская газета".

Напомним, что с 1 июля следующего года вступят в силу поправки в правила дорожного движения, которые обяжут носить пешеходов в темное время суток вне населенных пунктов световозвращающие элементы.

Депутаты ужесточат наказание для неплательщиков штрафов за нарушения ПДД

Злостным неплательщикам штрафов за нарушения правил дорожного движения будет куда сложнее избежать ответственности, пишет "Российская газета".

В частности, для задолжавших государству более десяти тысяч рублей предлагается ввести новые санкции - вплоть до лишения прав.

За поддержку "антивакцинальных" настроений врача могут отлучить от профессии

Возможно, в ближайшее время будет введена ответственность медицинских работников, необоснованно поддерживающих "антивакцинальные" настроения родителей - вплоть до отлучения от профессии, передает "Российская газета".

Кроме того, взрослым гражданам, подхватившим инфекцию, против которой они отказались прививаться, могут перестать оплачивать больничный.

Выпускное сочинение зачли 95% учеников

Почти все российские школьники неделю назад успешно написали выпускное сочинение. Как сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, после проверки работы зачет получили 95% учеников, пишет "Коммерсантъ".

Впрочем, уже в следующем году требования к сочинению станут жестче.

Конституционный суд признал либерализацию Уголовного кодекса чрезмерной

Конституционный суд потребовал в течение полугода ужесточить уголовную ответственность за преднамеренное неисполнение предпринимателями договорных обязательств в особо крупном размере, сообщает "Коммерсантъ".

Спецсостав Уголовного кодекса за "мошенничество в сфере предпринимательства" признан частично противоречащим Конституции.

Как рестораны Москвы готовятся к встрече 2015 года

Каждый пятый московский ресторан приглашает встретить Новый год у себя. Вечер 31 декабря обойдется посетителю в несколько раз дороже посещения любимого места в любой другой день, передает "РБК".

При этом рестораторы в лучшем случае сработают в ноль: прибыль съедают повышенные ставки для персонала и гонорары поп-звезд и диджеев.

У банков, лишившихся лицензий в 2014 году, более половины активов оценены недостоверно

Банк России в 2014 году отозвал 83 лицензии на осуществление банковских операций, и, по не завершенному еще разбору дел, в этих банках 274 миллиардов рублей приходится на существенное искажение информации, пишут "Ведомости".

Такие результаты объявил зампред ЦБ Михаил Сухов в Госдуме. Он предположил, что "эти цифры будут увеличиваться".

ФАС отменила итоги конкурса на одну из секций ЦКАД стоимостью 42 миллиарда рублей

Уже состоявшийся конкурс на право строить и обслуживать секцию 5 ЦКАД отменен по жалобе "Стройгазконсалтинга", сообщают "Ведомости".

В ближайшее время будет вынесено предписание о внесении изменений в конкурсную документацию, что фактически означает отмену конкурса, отмечает ФАС.