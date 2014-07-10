Курить или не курить: кальяны и электронные сигареты стали "в законе"

"Вечер с Алексеем Вершининым": Кальяны оказались "в законе"

С 1 июня 2014 года окончательно вступил в силу "антитабачный" закон, а с ним и тотальный запрет на курение в общественных местах. Владельцы баров взвыли, ведь вне закона оказались даже электронные сигареты и привычные кальяны. Ведомые жаждой прибыли и вооруженные смекалкой бизнесмены тут же нашли выход: начали называть кальяны по-другому, например, ароматизированными коктейлями. Вместо того, чтобы ловить за руку фантазеров, законодатели решили сжалиться над ними. Кальяны могут вновь разрешить. И все же, как узнать, что они там курят? Обозреватель телеканала "Москва 24" Николай Петров озадачился этим вопросом.

Кризис московского общепита. "Антитабачный" закон уменьшил выручку рестораторов на треть. Но нет такого закона, в котором не нашлось хотя бы пары способов его обойти.



Великий русский язык могуч хотя бы потому, что любому запрещенному предмету найдет новое, гениальное определение. Для меня сегодня стало откровением словосочетание "паровой коктейль". Это такой изящный эвфемизмдля кальяна.

Больше всего от запрета на курение пострадали не гостиницы или поезда дальнего следования, а московские рестораны и сетевые кофейни. Снижение доходов у них уже составило 20-25 процентов.

"Мы терпим убытки, мы предполагали, что так будет. Осенью станет прохладно и люди не захотят курить на улице, они будут меньше ходить. Какие-то рестораны закроются... Есть пример: закрылся ресторан в Новосибирске. Хозяин тогда сказал - "Я закрылся, так как перестали ходить люди, я запретил курить им", - отметил президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Вероятность того, что осенью городской общепит начнет массово сворачивать лавочку довольно велика. Вернуть посетителей под своды кофеен могла бы легализация электронных сигарет и кальянов. Тем более, что формально они под действие закона и в самом деле не подпадают. Если, конечно, ароматная смесь для кальяна не содержит табака.

Возникла некоторая правовая коллизия. Тем более, что с большой долей вероятности проверяющие, увидев электронную сигарету или дымящийся кальян первым делом выпишут 90-тысячный штраф. Ведь формально курение в помещениях запрещено. Вслед за жалобами рестораторов прояснить ситуацию решил городской департамент торговли и услуг.

"Мы обратились в Роспотребнадзор и получили от них разъяснения. Мы изучили технические регламенты, посмотрели другие смежные законы, которые могли бы влиять на эти ограничения. Мы понимаем, что перспектив административных или судебных к предпринимателям в отношении запрета и ограничения курения электронных сигарет и паровых фруктовых коктейлей нет", - заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Однако комитет Госдумы по охране здоровья продолжает настаивать на своей правоте и тотальном запрете всего, что связано с курением. Будь то табак, картридж или "паровой коктейль". И борьба будет идти до последнего московского ресторана.

Николай Петров