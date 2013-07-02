Рестораторы осваивают спальные районы Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

В жилых домах спальных районов откроют рестораны. Подробнее об этом рассказал в эфире "Москва FM" партнер управляющей компании "Ресторатор" Виктор Гор.

"Все будет зависеть от спроса и конкурентной среды. Рестораторы уже сегодня потихоньку осваивают спальные районы. В этом заинтересованы и крупные сети, и авторские рестораны", – сообщил Гор.

Кафе и рестораны будут появляться в новых торговых и офисных центрах на центральных и более оживленных улицах.

По словам Гора, жителям теперь не придется тратить время в пробках, чтобы добраться до центра с целью перекусить или провести деловую встречу за чашкой кофе.

Кроме того, власти ставят условие сдавать под общепит не менее 25% нежилых помещений, принадлежащих городу.

В свою очередь эксперты выразили опасение, что размещенные в жилых домах кафе и бары могут стать дополнительным источником шума для жителей этих домов.