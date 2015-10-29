Форма поиска по сайту

29 октября 2015, 19:07

Культура

Доходный дом Баскакова после реставрации станет жилым

Доходный дом Баскакова. Фото: um.mos.ru

"Доходный дом Баскакова", расположенный в Хлебном переулке, после реставрации станет жилым. Такое решение приняла Градостроительно-земельная комиссия, сообщает пресс-служба Москоминвеста.

Восьмиэтажное здание площадью 2,7 тысячи квадратных метров является выявленным объектом культурного наследия. Оно было построено в 1913–1914 годы архитектором Ольгердом Пиотровичем. В 1919–1933 годы здесь жил и работал ученый-психиатр, профессор Московского университета Петр Ганнушкин.

Кроме того, этот дом – последний адрес писателя Ивана Бунина до эмиграции. На первом этаже, в квартире № 2, жили родители его жены Веры Николаевны Муромцевой. Отсюда Бунины в мае 1918 года уехали в Одессу, а потом в эмиграцию через Константинополь в Париж.

В настоящее время здание используется в административных целях.

Ссылки по теме


Ранее m24.ru сообщало, что на аукцион выставлены семь столичных объектов культурного наследия. На условиях аренды сдается Усадьба А.П. Сытина конца XVIII века в Пресненском районе, жилой дом Э.А. Беренса второй половины XIХ века в Басманном районе, флигель городской усадьбы XIX века, принадлежавшей ранее дворянской семье Рахмановых, на Таганке и каретный сарай Городской усадьбы В.Д. Носова, начала XX века в Преображенском районе.

На продажу выставлены два здания на Таганке: главный дом городской усадьбы Г.И. Крюкова – Стариковых – Н.Ф. Ильина и каменный жилой дом, начала XIX века. В Басманном районе на продажу выставлен жилой дом конца XVIII века.

Сайты по теме


реставрация Градостроительно-земельная комиссия культурное наследие строительство и реконструкция

