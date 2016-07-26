Усадьбу Разумовского в Москве отреставрируют к 2020 году

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

В усадьбе Разумовского в Москве пройдут реставрационные работы. Они должны завершиться в 2020 году, говорится в материале на портале правовой информации.

Во время работ здание усадьбы реконструируют и приспособят для современного использования.

Усадебный парк занимает 40 гектаров. Ранее на его территории располагались спортивные площадки. Главный дом усадьбы – деревянный дворец, строился в 1799–1802 годах. Его центральная часть сооружена из дерева, а боковые двухэтажные флигели – из кирпича.

В советские годы в усадьбе располагались институт физкультуры и олимпийские объекты. В конце 1990-х в часть здания была сильно повреждена пожаром.