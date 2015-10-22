Усадьбу капрала Сытина в центре Москвы отреставрируют

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Три уникальных объекта культурного наследия в центре Москвы отреставрируют на средства инвесторов, сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Восстановлены и приспособлены под современное использование будут усадьба А.П. Сытина, жилой дом Э.А. Беренса и флигель усадьбы семьи Рахмановых. Все три объекта были выставлены на аукцион по льготной ставке "один рубль за квадратный метр".

Согласно условиям программы, инвестор, который получает памятник в свое распоряжение на срок в 49 лет, обязуется восстановить арендованный объект. Так, в первые полгода необходимо выполнить инженерно-техническое обследование объекта, затем разработать проект по сохранению объекта, и провести работы по реставрации и приспособлению для современного использования. На все виды работ отводится не больше пяти лет.

После выполнения инвесторами необходимого комплекса работ начнет действовать льготная ставка "один рубль за квадратный метр". При этом в договоре аренды установлены жесткие условия расторжения контракта в случае невыполнения арендатором реставрационных работ.

Усадьба капрала Измайловского полка П.А. Сытина расположена в Сытинском переулке, дом 5/10, строение 5. Это один из немногих деревянных домов в стиле зрелого московского классицизма, сохранившихся после пожара 1812 года. Дом одноэтажный, с цокольным этажом, его площадь составляет 683,3 квадратных метра.

Главный фасад усадьбы выходит на Сытинский переулок, с портиком в четыре коринфские колонны. Внутри здания находятся облицованные белым кафелем печи, а на западной стене лестничного холла – лепные кариатиды второй половины XIX века. Его благоустройством займется ООО "Галс". Компания уже владеет частью ансамбля усадьбы и занимает каретный сарай дома Сытина.

Усадьба коллежского асессора Э.А. Беренса была построена архитектором М.А. Фидлером. Она представляла собой уникальное явление: не было главного корпуса и флигелей, а были два разнесенных симметричных строения.

В 1892 году владение, занимавшее участки 5 и 7 в Гусятниковом переулке, числилось за Э.А. Беренсом, а в 1905 году усадьбу перестроили под училище по проекту Н.Н. Благовещенского. В 1914 году Э.А. Беренс был собственником усадьбы. Здесь же жила его жена Эмма Ивановна фон Беренс.

После революции дом был национализирован и отдан под квартиры. Реставрировать комплекс, площадь которого составляет 811,2 квадратных метров, будет ООО "Фемили Хаус".

Флигель городской усадьбы XIX века на Таганке, принадлежавший ранее дворянской семье Рахмановых, располагается по адресу: улица Гончарная, дом 9/3, строение 2. Из себя он представляет нежилое одноэтажное отдельно стоящее здание площадью 135 квадратных метров.

Здание имеет свободное функциональное назначение, кроме производства, организации складов, парковок, шумной деятельности, хранения пожароопасных и отравляющих веществ. Его обустройством займется ООО "РЕАТОН".

Ранее m24.ru сообщало, что на аукцион выставлены семь столичных объектов культурного наследия. На условиях аренды сдается Усадьба А.П. Сытина конца XVIII века в Пресненском районе, жилой дом Э.А. Беренса второй половины XIX века в Басманном районе, флигель городской усадьбы XIX века, принадлежавшей ранее дворянской семье Рахмановых, на Таганке и каретный сарай Городской усадьбы В.Д. Носова, начала XX века в Преображенском районе.

На продажу были выставлены два здания на Таганке: главный дом городской усадьбы Г.И. Крюкова – Стариковых – Н.Ф. Ильина и каменный жилой дом, начала XIX века. В Басманном районе на продажу выставлен жилой дом конца XVIII века.