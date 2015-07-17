Троицкую и Угловую Арсенальную башни Кремля закрыли на реставрацию

Троицкая башня Кремля. Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Сразу две башни Московского Кремля – Троицкая и Угловая Арсенальная – закрыли на реставрацию. Ремонтные работы продлятся несколько месяцев, сообщил официальный представитель Федеральной службы охраны (ФСО) Сергей Девятов.

Планируется отреставрировать кирпичную кладку, белокаменный декор, шпили и навершии башен. Предстоит обновить флюгер Угловой Арсенальной башне и звезду на Троицкой.

"Работы со звездой будут аналогичны тем, что были проведены на Спасской башне в конце прошлого - начале этого года: следует очистить и покрасить металлический каркас, промыть рубиновые стекла", – передает слова Девятова ТАСС.

Внутри звезды планируется заменить лампу накаливания образца 1940-х годов мощностью 5000Вт на современную металлогалогеновую. Нужно проверить инженерные крепления и подшипники, чтобы звезда, сконструированная как флюгер, свободно вращалась.

После того, как будет обновлена подсветка на всех звездах Кремля, "старые" лампы, изготовленные в свое время по кремлевскому спецзаказу на Московском электроламповом заводе, отправятся в различные музеи.

Реставрационные работы также будут произведены на стенах Угловой Арсенальной башни, серьезно пострадавшей во время нашествия Наполеона в 1812 году. Тогда при отступлении из российской столицы арьергардные войска пытались взорвать Кремль. Всего было произведено пять взрывов, один из которых повредил Угловую Арсенальную башню. Постройка выстояла, но пошла трещинами.

На время работ Президентскому оркестру, у которого в Троицкой башне находятся репетиционные залы, придется поменять место дислокации. После окончания реставрации знаменитый оркестр, образованный в 1938 году, вернется на прежнее место.

Точных сроков окончания реставрации пока нет. Планируется, что основные работы будут закончены до наступления зимы, чтобы не задействовать тепловые пушки. Отмечается, что на следующем этапе специалисты займутся Боровицкой башней.

Напомним, реставрационные работы Спасской башни, начавшиеся в декабре 2014 года, были завершены в конце апреля текущего года. Впервые за много лет был произведен комплексный ремонт и реставрация четырех циферблатов курантов. Также были заменены рубиновые стекла и подсветка звезды.

В новогоднюю ночь на Спасскую башню выводили световую проекцию и москвичи смогли услышать бой курантов. На башне применялись такие же технологии инсталляции, которые москвичи видели в ходе фестиваля "Круг света" на Большом театре, МГУ им. Ломоносова и ВДНХ.