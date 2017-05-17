Москвичи остались довольны реставрацией фабрики "Большевик"

Большинство участников проекта "Активный гражданин" высоко оценили реставрацию кондитерской фабрики "Большевик". Об этом сообщается на портале сервиса.

Высшую оценку реставрации поставили 54,66 процента горожан. На "четверку" реставрационные работы оценили 34,13 процента участников голосования.

Еще 8,01 процента горожан посчитали реставрацию комплекса удовлетворительной. Новый облик фабрики не приглянулся 3,20 процента респондентов.

В голосовании участвовали 226285 человек.

Во время работ на фабрике отреставрировали три дореволюционных корпуса, признанных объектами культурного наследия. Здания дополнили новыми элементами, над внутренним двором установили прозрачный купол.

фабрика "Большевик"

До 1924 годабыла известна как Кондитерская фабрика Товарищества "А. Сиу и Ко".

В 1855 году французский предприниматель Адольф Сиу и его жена организовали предприятие, которое занималось производством парфюмерии и косметики. При этом супруга настояла на том, чтобы предприятие стало производить еще и сладости.

Большую фабрику из красного кирпича построили сыновья Адальфа Сиу, которые также активно развивали кондитерское производство. Были созданы бисквитный, шоколадный, вафельный и другие цеха.

В 2012 году выпуск кондитерских изделий на фабрике прекратился, а год спустя специалисты приступили к реставрации зданий.

В мае 2016 года в бывших цехах фабрики открылось выставочное пространство Музей русского импрессионизма.

