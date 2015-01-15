Восстановлена колокольня Московского епархиального дома

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В столице завершились работы по восстановлению Московского епархиального дома в Лиховом переулке, сообщает портал стройкомплекса. Колокола храма не звучали уже 90 лет.

Московский епархиальный дом полностью сдадут в эксплуатацию в мае 2015 года, а в начале июля Патриарх Московский и всея Руси освятит полностью готовый храм. По словам депутата Госдумы Владимира Ресина, который курировал восстановление колокольни, строители уже приступили к внутренней отделке помещений.

"Особое внимание уделяется работам в исторической части здания. Это реконструкция Соборной палаты, являющейся объектом культурного наследия регионального значения. Также ведется реставрация стен и монтаж лепных изделий потолка", - отметил Ресин.

Епархиальный дом построили в Москве в 1902 году. Там располагались библиотека, редакции духовных журналов и братство Святителя Петра, занимавшееся миссионерством и просвещением. Кроме того, в Епархиальном доме располагалась Соборная палата, в которой 17 ноября 1917 года поместный Собор Русской православной церкви решил восстановить Патриаршество.

В 1924 года Епархиальный у церкви отобрали, здание было перестроено, а колокольню разрушили. Спустя 80 лет, в 2004 году, храм вернули Русской православной церкви, а реконструкция там началась в 2013 году. Тогда восстановление Епархиального дома было включено в план мероприятий по подготовке 1000-летию преставления князя Владимира. Дата будет отмечаться 28 июля 2015 года.

Ранее в Москве завершили реставрацию колокольни Заиконоспасского монастыря на Никольской улице. Реставрацию начали в июле 2014 года. В ходе работ был отреставрирован цоколь колокольни из гранитного камня, укреплена кирпичная кладка, воссозданы утраченные элементы декора и восстановлены лепные элементы, а также отреставрированы и укреплены каменные колонны на кронштейнах.

Летом 2014 года также началась реставрация колокольни Новодевичьего монастыря и построенной в середине XIX века церкви Рождества Богородицы на Кулишках, которая расположена на Солянке.