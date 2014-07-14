Реставраторы школы имени Гнесиных сохранят исторические части здания

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При реставрации московской музыкальной школы имени Гнесиных специалисты сохранят исторические части здания. При этом основное помещение восстанавливается по чертежам XIX века, сообщил директор школы Михаил Хохлов.

"Мы работали с архивами, находили чертежи и восстанавливали первоначальный вид корпусов. Это касается сцены и установки органа, а также создания уникальной атмосферы и акустики внутри помещения", - цитирует Хохлова пресс-служба Стройкомплекса.

Он добавил, что несмотря на масштабность реставрационных работ исторические части здания школы будут сохранены и не пострадают.

Московская средняя специальная музыкальная школа имени Гнесиных была основана в начале 1895 года пианистками, выпускницами Московской консерватории Евгенией, Еленой и Марией Гнесиными. Реконструкция комплекса зданий школы началась еще 10 лет назад, когда здания были признаны аварийными. Планируется, что реставрация школы завершится до конца года.