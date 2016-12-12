Дом русского зарубежья имени Солженицына откроют в следующем году

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Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына введут в эксплуатацию летом следующего года, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора со ссылкой на главу ведомства Олега Антосенко.

Проектом предусмотрена реконструкция существующего исторического здания Дома русского зарубежья на улице Нижней Радищевской с надстройкой четвертого мансардного этажа. Также планируется восстановить старинные фасады дома XIX века постройки и организовать внутри помещения для научно-исследовательской работы.

Рядом с основным будет возведено новое 4-этажное административно-выставочное здание с двухуровневым подземным пространством. Корпусы между собой будет соединять технологический переход.

В новом здании разместятся выставочные помещения, киноконцертный зал, буфет, гардероб, подземное фондохранилище и паркинг. На внутренней территории планируется установить скульптуры современных художников, а также создать дополнительные прогулочные аллеи.