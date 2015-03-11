ГМИИ имени Пушкина отреставрирует доходный дом Стуловых

Фото: ТАСС/Александра Мудрац
ГМИИ имени Пушкина объявил конкурс на реставрацию доходного дома Стуловых. Начальная стоимость контракта составляет более двух миллиардов рублей.
Доходный дом располагается по адресу: Малый Знаменский переулок, дом 8, строение 1. Площадь шестиэтажного кирпичного здания составляет более 12 тысяч квадратных метров. В здании планируют обустроить научно-информационный центр. Кроме того, после реставрации в доходном доме появятся офисные помещения администрации музея, также планируется увеличить и экспозиционные площади музея.
Ранее сообщалось, что строительство музейного городка в ГМИИ имени Пушкина начнется в этом году. Об этом рассказала директор музея Марина Лошак.
"К августу мы должны получить рабочую документацию по самой главной нашей части, по новому строительству. Это наше новое хранение, реставрационный и музейно-выставочный комплексы", – сказала Лошак.
Ранее M24.ru сообщало, что архитектурную концепцию развития ГМИИ им. Пушкина разработает бюро "Проект Меганом". Руководитель департамента культурного наследия Москвы Александр Кибовский, в свою очередь, отметил, что при развитии музейного квартала не будет снесено ни одного исторического здания.
Напомним, конкурс был объявлен 10 апреля прошлого года совместно министерством культуры РФ и Государственным музеем изобразительных искусств им. Пушкина при поддержке Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы. Конкурс прошел в один этап, в нем приняло участие три архитектурных бюро – "Проект Меганом", архитектурное бюро Сергея Скуратова Architects и бюро ТПО "Резерв".
После реализации новой концепции планируется увеличение количества посетителей музея до 3 миллионов человек в год, а также увеличение музейной площади с 49 тысяч до 105 тысяч квадратных метров. Новая концепция должна быть реализована в 2018 году. Объем федеральных средств, выделенный на реализацию концепции музея, составляет 22 миллиарда рублей.
Музейный городок Пушкинского должен стать первым современным музейным комплексом в России. Новая концепция развития музея позволит сделать не просто несколько отдельно стоящих зданий, а настоящий культурный кластер. Основа концепции – создание музейного квартала и расширение пространства выставок. В результате музейные площади увеличатся до 105 тысяч квадратных метров, а количество посетителей вырастет с 1,3 миллиона человек в 2013 году до трех миллионов человек ежегодно.
Уникальность дому купцов Стуловых придало то, что полноценное архитектурно-декоративное убранство было выполнено не только в парадном вестибюле и на парадной лестнице, но и в квартирах, оформление которых было разработано в разных стилях. Интерьеры здания сохранились достаточно хорошо.
Сохранились лепные карнизы, потолочные лепные розетки, живописные вставки в потолках.