Москвичи выберут лучшую отреставрированную усадьбу

Москвичи приступили к выбору лучшей отреставрированной усадьбы, сообщает пресс-служба проекта "Активный гражданин".

В этом году на конкурс "Московская реставрация" выставили три проекта. Это особняк Зиминых конца XIX века, полностью сохранивший архитектурный декор фасадов и элементы внутреннего убранства. Городская усадьба Деминых рубежа XIX-XX веков в неоклассическом стиле. Кроме того, победителем может стать усадьба XVIII века от представителей рода Мусиных-Пушкиных.

За эти усадьбы будут голосовать участники проекта "Активный гражданин". Однако в конкурсе "Московская реставрация" есть шесть основных номинаций, победителей которых выбирает профессиональное жюри.