10 ноября 2016, 15:48

Культура

Москвичи выберут лучшую отреставрированную усадьбу

Фото: ag.mos.ru

Москвичи приступили к выбору лучшей отреставрированной усадьбы, сообщает пресс-служба проекта "Активный гражданин".

В этом году на конкурс "Московская реставрация" выставили три проекта. Это особняк Зиминых конца XIX века, полностью сохранивший архитектурный декор фасадов и элементы внутреннего убранства. Городская усадьба Деминых рубежа XIX-XX веков в неоклассическом стиле. Кроме того, победителем может стать усадьба XVIII века от представителей рода Мусиных-Пушкиных.

За эти усадьбы будут голосовать участники проекта "Активный гражданин". Однако в конкурсе "Московская реставрация" есть шесть основных номинаций, победителей которых выбирает профессиональное жюри.

"Московская реставрация" – престижное профессиональное состязание проектных и реставрационных организаций. Оно проводится с 2011 года. В ходе конкурса определяются наиболее выдающиеся результаты работ в области сохранения и популяризации памятников истории и культуры Москвы.

Конкурс проводится по шести номинациям: "Лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному пользованию", "Высокое качество ремонтно-реставрационных работ", "Лучшая организация ремонтно-реставрационных работ", "Научно-исследовательская работа и/или научно-методическое руководство", "Организация и проведение археологических исследований" и "Научно-методическое руководство археологическими исследованиями".

С 2015 года в рамках конкурса был впервые вручен специальный приз в номинации "Лучший объект реставрации по версии проекта "Активный гражданин". В прошлом году победителем народного голосования стал особняк Ольги Коробковой на Пятницкой улице.

