Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа 2016, 14:26

Культура

Балконы и фасады отреставрируют в жилом доме начала XX века

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Капитальный ремонт балконов и фасадов проведут в жилом доме начала ХХ века в Трехпрудном переулке, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Кирпичный жилой дом по адресу: Трехпрудный переулок, дом 8, был построен в 1928 году. Здесь отремонтируют штукатурный слой и покрасят декоративные элементы фасада. Также специалисты заменят подоконники, облицовку из керамической плитки, водосточные трубы и металлические козырьки.

Кроме того, балконные плиты заменят на монолитные железобетонные, отдельные из них отремонтируют. Также проектной документацией предусмотрена замена разрушенных участков кирпичной кладки стен и облицовки балконов.

Как отмечают в Москомэкспертизе, во время ремонта будет сохранен существующий архитектурный облик здания.

По итогам государственной экспертизы сметная стоимость проекта удалось снизить на 2,1 миллиона рублей, что составляет 13,5 процента от заявленной.

В этом году в центре столицы отремонтируют девять ветхих домов. Работы уже закончились на четырех объектах. До конца года планируется привести в порядок еще пять объектов.

Ссылки по теме


реставрация ремонт строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика