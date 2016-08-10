Балконы и фасады отреставрируют в жилом доме начала XX века

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Капитальный ремонт балконов и фасадов проведут в жилом доме начала ХХ века в Трехпрудном переулке, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Кирпичный жилой дом по адресу: Трехпрудный переулок, дом 8, был построен в 1928 году. Здесь отремонтируют штукатурный слой и покрасят декоративные элементы фасада. Также специалисты заменят подоконники, облицовку из керамической плитки, водосточные трубы и металлические козырьки.

Кроме того, балконные плиты заменят на монолитные железобетонные, отдельные из них отремонтируют. Также проектной документацией предусмотрена замена разрушенных участков кирпичной кладки стен и облицовки балконов.

Как отмечают в Москомэкспертизе, во время ремонта будет сохранен существующий архитектурный облик здания.

По итогам государственной экспертизы сметная стоимость проекта удалось снизить на 2,1 миллиона рублей, что составляет 13,5 процента от заявленной.

В этом году в центре столицы отремонтируют девять ветхих домов. Работы уже закончились на четырех объектах. До конца года планируется привести в порядок еще пять объектов.