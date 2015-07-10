В столице отреставрируют знаменитый Дом на набережной

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные власти согласовали проект реставрации Дома на набережной, также известного как Дом правительства 1928–1931 годов постройки, сообщает пресс-служба комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов. Продолжительность ремонта составит 20 месяцев.

"Комплекс образует замкнутый квартал, в который входят жилые здания, магазин, кинотеатр, Московский театр эстрады и другие общественные заведения", – рассказали представители ведомства.

Общая площадь помещения театра составляет более 13 тысяч квадратных метров, а вместимость зрительного зала – 1312 человек.

После ремонта здание сохранит свое функциональное назначение и основные планировочные решения. "Проектом предусматривается капитальный ремонт с частичной перепланировкой помещений и устройством внутренних инженерных коммуникаций", – добавили в пресс-службе комитета.

После госэкспертизы сметная стоимость работ снизилась на 22 процента – 195,35 миллиона рублей.

Дом правительства построили после переноса столицы РСФСР в Москву для расселения госслужащих, которым не хватало жилплощади. Решение о строительстве здания было принято в 1927 году, а сдали дом в эксплуатацию в 1931.

Через некоторое время, помимо наркомов, членов Комиссии партийного контроля и других государственных деятелей, в новые квартиры стали заселять военачальников, писателей и артистов, Героев Советского Союза и старых большевиков.

Отметим, что согласно проекту архитектора дом изначально должен был быть розоватого цвета, чтобы гармонировать с Кремлем. Однако в те времена рядом находилась котельная, из которой постоянно шел черный дым и фасад решили сделать серым в угоду практичности.