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Культурное наследие

09 июля 2014, 16:22

Суконная фабрика имени Кожевникова выставлена на торги

реставрация бизнес торги культурное наследие Геннадий Дегтев

Фото: ИТАР-ТАСС

Суконная фабрика имени Кожевникова выставлена на аукцион с особыми условиями. Впервые в Москве на торгах представили здание, будущий владелец которого должен будет сохранить его статус объекта культурного наследия, сообщает пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Уточняется, что аукцион по продаже здания бывшей суконной фабрики XIX века, расположенного в СВАО по адресу: Сельскохозяйственная улица, дом 36, строение 2, пройдет 22 августа 2014 года. Начальная стартовая цена объекта составляет 78, 7 миллионов рублей.

"С победителем заключат договор купли-продажи с особым условием: сохранить историческую значимость объекта. До того, как покупатель выполнит все реставрационные работы, объект будет находиться в залоге у продавца. Права на земельный участок и эксплуатацию выдадут после окончания работ", - отметил руководитель департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Суконная фабрика имени Кожевникова представляет собой двухэтажное здание площадью 2600 кв. метров. Износ постройки составляет 63%.

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Согласно договору, покупателю фабрики предстоит выполнить ремонтно-реставрационные работы, включающие архитектурно-художественное оформление фасадов XIX века, восстановление белокаменного цоколя и интерьеров.

Кроме того, подрядчик отреставрирует печи и фрагменты технологического оборудования, включая основания под ткацкие станки и "паровую машину господина Берта".

Здание суконной фабрики было построено московским купцом Иваном Кожевниковым. Так в имении на берегу Яузы появилось предприятие по производству тонких сукон и жилой поселок для рабочих. Прославленную мануфактуру и дом ее владельца лично посетил император Николай I.

После революции усадьбу национализировали. Только в 1980-х годах началась реставрация Троицкого храма и главного дома. В настоящее время реставраторы по сохранившимся описаниям и обмерам продолжают работы на главном доме. Уже восстановлены людской корпус, восточный и западный флигели, часовня. Воссозданы также усадебные пруды и остров. К настоящему моменту оригинальный объем здания сохранился с южной пристройкой начала XX века и пристройками 1930-1980-х годов.

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