В Москве отреставрируют пять памятников культуры

Фото: ИТАР-ТАСС

В столице отреставрируют пять объектов культурного наследия. Памятники архитектуры сдадут инвесторам по льготной ставке 1 рубль за квадратный метр.

Список объектов, которые выставят на торги, был утвержден на заседании Градостроительно-земельной комиссии столицы. Памятники, которые планируется отреставрировать за счет средств инвесторов, находятся в центре города, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Ремонту подвергнутся памятник федерального значения "Жилой дом конца XVIII века", расположенный в Новокирочном переулке и "Городская усадьба Лепехиных" на Андроньевской площади.

Также отреставрируют объект культурного наследия в Большом Козловском переулке, "Дом Юсуповых" и "Жилой дом конца XVIII - начала XIX века" на Садовнической улице.

Кроме того, инвесторам сдадут в аренду "Жилой дом XIX века" в Погорельском переулке, который памятником архитектуры не является.

В настоящий момент здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Инвесторы должны будут согласовать проекты работ по реконструкции с департаментом культурного наследия Москвы.

Напомним, в столице действует специальная программа - ветхие здания, которые представляют историческую и культурную ценность, сдают в аренду инвесторам по льготной ставке 1 рубль за квадратный метр в год при условии, что инвестор отреставрирует объект за пять лет. С 1 ноября в программу льготной аренды включили и ветхие дома в центре Москвы.