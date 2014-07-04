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Культурное наследие

04 июля 2014, 18:42

Инвесторы отреставрируют пять памятников культуры на "Золотом острове"

реставрация стройкомплекс Москвы культурное наследие

Фото: ИТАР-ТАСС

Инвесторы отреставрируют пять объектов культурного наследия на "Золотом острове" на Софийской набережной, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамента Москвы по конкурентной политике.

В рамках проекта будут отреставрированы комплекс зданий Мариинского женского училища (середина XVIII - начало XX веков); товарищества "Эйнем", (городская усадьба конец XVIII - середина XIX веков), а также городская усадьба И.Т. Рахманова, Н.Л. Бухвостова, С.С. Сулимы, купцов Котовых, (первая половина XVIII - середина XIX веков) и другие.

Общая площадь зданий составит около 9 тысяч кв. метров. В рамках реставрации инвестор может увеличить фактическую площадь объектов. Проект будет согласован с Москомнаследием.

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Как сообщалось ранее, на Софийской набережной построят многофункциональный комплекс, в состав которого войдут апартаменты, торговые объекты, а также помещения общественного питания, административно-офисные помещения и подземная парковка. Высота возводимых зданий не должна превышать 17,1 метра, а кровля должна быть зеленого или серого цвета. Площадь застройки земельного участка не может превышать 58%. Также необходимо будет отреставрировать памятники культуры площадью 8,9 тысячи квадратных метров.

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