03 июля 2013, 18:00

Культура

Домик усадьбы Трубецких в Нескучном саду отреставрируют к сентябрю

Фото: ИТАР-ТАСС

К сентябрю будет отреставрирован охотничий домик усадьбы Трубецких в Нескучном саду. В этом здании проходят съемки игр "Что? Где? Когда?".

Кроме того, по словам директора парка Горького Ольги Захаровой, было бы целесообразно использовать домик Орлова и находящийся неподалеку от него Ванный домик в комплексе, сообщает РИА Новости.

"В следующем году планируется и его реставрация", - отметила Захарова.

Сейчас в домике Орлова открылось ретро-фотоателье, в котором посетители могут сделать памятный снимок на фоне декораций начала ХХ века.

