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02 декабря 2013, 07:00

Культурное наследие

Город: Департамент культурного наследия города Москвы

Департамент культурного наследия города Москвы

  • Сайт: dkn.mos.ru
  • Адрес: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 19
  • Телефон:+7 (495) 957-73-54; факс +7 (495) 951-06-03


    • Департамент культурного наследия города Москвы имеет 29 направлений деятельности, в том числе сохранение и учет памятников культуры и архитектуры; контроль за соблюдением законодательства в области охраны объектов культурного наследия и популяризация культурного наследия.

    Департамент проводит работы по сохранению и реставрации домов-памятников архитектуры, скульптур, памятников и обелисков, объектов археологического наследия, памятников ландшафтной архитектуры и памятников садово-паркового искусства.

    В 2013 году отреставрировано 131 объект культурного наследия. До 2016 - в столице проведут реставрационные работы на 383 объектах.

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    Сюжет: Инфосправки
    реставрация культурное наследие Департамент культурного наследия строительство и реконструкция

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