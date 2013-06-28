"Газпром нефть" объявила о разделении бизнеса

Директор по региональным продажам "Газпром нефти" Александр Крылов

В среду, 26 июля, "Газпром нефть" объявила о реорганизации структуры региональных продаж. Компания разделила оптовый и розничный бизнес, зарегистрировала в Санкт-Петербурге ООО "Газпромнефть-Региональные продажи" и наделила каждый из филиалов определенной функцией. Об этом рассказал на пресс-конференции директор по региональным продажам "Газпром нефти" Александр Крылов.

Теперь столичный филиал "Газпромнефть-Региональные продажи" вместе с кластерами в Тюмени, Омске и Кемерове будут отвечать за мелкооптовые продажи. Представительства в Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге сконцентрируются на работе с розничными клиентами, в том числе на реализации сопутствующих товаров и оказании дополнительных услуг. Предприятие в Екатеринбурге - "Газпромнефть-Лаборатория" - будет контролировать качество нефтепродуктов. Кроме того, отдельные "дочки" будут отвечать также за логистику и хранение нефтепродуктов.

Таким образом, у каждого направления бизнеса компании появится свое "ответственное лицо" - профильный филиал, целенаправленно работающий с определенным сегментом. По словам Александра Крылова, это позволит, с одной стороны, повысить экономическую эффективность: увеличится добавленная стоимость каждого из направлений бизнеса, неэффективные сделки и непроизводительные затраты сойдут на нет, а ответственность за прибыльность каждого канала будет консолидирована на конкретных предприятиях.

С другой стороны, предпринятые изменения должны снизить антимонопольные риски – недаром Федеральная антимонопольная служба ставит в пример инициативу "Газпром нефти". Как отметил Александр Крылов, разделение бизнесов и формализация торговой практики помогут добиться прозрачности сбытовой деятельности и приведут к единому порядку ценообразования и равным условиям для всех контрагентов.

По его словам, идея реорганизации, которая принадлежит "Газпром нефти", витала в компании уже давно. Но для ее реализации было необходимо унифицировать бизнес-процессы многочисленных представительств компании в регионах страны.

Еще в 2009 году в "Газпром нефти" начали приводить к единообразию работу сбытовых предприятий: создали единую IT-инфраструктуру, систематизировали рабочие процессы. К окончанию этого проекта у ФАС возникли претензии "в дискриминирующем положении на рынке". В ответ на это сотрудники нефтяной компании предложили ФАС закрепить правила торговой практики "Газпром нефти" при реализации бензина.

Безусловно, проект по разделению бизнеса не обойдется без кадровых изменений. Однако эти изменения не коснутся так называемого линейного персонала – тех людей, которые работают "в полях" и занимаются активными продажами и работой с клиентами. В первую очередь, сокращения ждут топ-менеджеров "дочек", из которых будут выбирать наиболее компетентных и ценных сотрудников.

"Если мы говорим про линейный персонал, то он останется в том виде, в котором есть. То есть проект не затрагивает тех людей, которые работают на АЗС. А вот что касается управленческого персонала, здесь произойдут как качественные, так и количественные изменения. Основополагающие бизнес-функции, такие как финансы, промышленная и экологическая безопасность, ИТ – они, естественно, будут укрупнены и сосредоточены в кластере. Поэтому мы сократим управленческий персонал – топ-менеджеров, выбрав из них наиболее компетентных", - объяснил Крылов.

Главные риски, связанные с реализацией проекта, Крылов также связал с человеческими ресурсами.

"Понятно, что есть российская специфика, связанная и с законодательством, и с трудовыми кодексами, которые разные в Европе и у нас. Поэтому главные риски – это люди. Главное – чтобы они понимали, зачем мы это делаем, потому что, если человек не понимает, то он, как минимум, саботирует процесс. И важно правильно распределить человеческий ресурс – таким образом, чтобы максимально каждого человека вовлекать в этот процесс и использовать его самые лучшие компетенции для реализации этого проекта", - отметил он.

Проект реализуется в соответствии со стратегией развития компании до 2025 года, которая преследует цель повышения эффективности бизнес-процессов. Реорганизация структуры займет от полутора до двух лет, большую часть проекта должны завершить в конце 2013 года, а первые результаты планируют подвести в первом квартале будущего года.

При этом Александр Крылов подчеркнул, что биржевые, крупнооптовые продажи и управление поставками по-прежнему будут осуществляться "Газпром нефтью" централизованно.

"Главная задача остается прежней – обеспечить качественным топливом всех конечных потребителей. "Газпром нефть" первой из нефтяных компаний проводит реорганизацию для достижения еще более высоких результатов как в сети АЗС "Газпромнефть", так и в оптовом бизнесе. В частности, для клиентов оптового бизнеса важным итогом реорганизации станет повышение прозрачности сбытовой деятельности компании", - отметил он.



Ирина Бурмистрова