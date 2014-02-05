Подмосковные ПТУ преобразуют в "промышленные" техникумы

Фото: ИТАР-ТАСС

Первые 24 подмосковные профессиональные училища преобразуют в 8 "промышленных" техникумов. Соответствующий проект постановления подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, в частности, к профучилищу № 117 присоединят профучилища № 49 и № 61; а к ПТУ № 12 имени А.В. Никулина - училища № 24, № 27 и № 45.

Как говорится на сайте регионального министерства образования, в ходе реорганизации образовательных учреждений расширится учебно-материальная и производственная базы, сохранится кадровый состав, способный вести подготовку высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов.

"Целесообразность реорганизации образовательных учреждений вызвана необходимостью создания системы непрерывного образования, рационального использования имеющихся зданий и сооружений образовательных учреждений, а также оптимизацией расходов за счет сокращения штатных единиц группы должностей "руководители", - отмечается в пояснительной записке к проекту постановления.

Ранее власти Подмосковья сообщали, что к новому учебному году число колледжей и ПТУ может сократиться более чем в два раза из-за их объединения.

Учреждения профподготовки ждет укрупнение, поскольку материальная база региональных колледжей не соответствует мировым стандартам.