Фото: m24.ru

Ночные троллейбусы №Бк и №Бч заменят автобусами на 16 ночей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Временно снимать с маршрутов электротранспорт будут в связи с ремонтными работами.

Автобусы вместо троллейбусов будут курсировать в течение 16 ночей:

с 30 ноября на 1 декабря;

с 1 на 2 декабря;

со 2 на 3 декабря;

с 3 на 4 декабря;

с 7 на 8 декабря;

с 8 на 9 декабря;

с 9 на 10 декабря;

с 10 на 11 декабря;

с 13 на 14 декабря;

с 14 на 15 декабря;

с 15 на 16 декабря;

с 16 на 17 декабря;

с 17 на 18 декабря;

с 20 на 21 декабря;

с 21 на 22 декабря;

с 24 на 25 декабря.

Помимо этого, с 23 ноября изменится режим работы автобуса № 526, который ходит по маршруту "Метро Теплый Стан" – "Аэропорт Внуково".

По рабочим дням первый автобус будет отправляться от остановки "Аэропорт Внуково" в 07:00 вместо 06:48, а по выходным – в 06:49 вместо 06:43.