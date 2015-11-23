Фото: m24.ru
Ночные троллейбусы №Бк и №Бч заменят автобусами на 16 ночей, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Временно снимать с маршрутов электротранспорт будут в связи с ремонтными работами.
Автобусы вместо троллейбусов будут курсировать в течение 16 ночей:
- с 30 ноября на 1 декабря;
- с 1 на 2 декабря;
- со 2 на 3 декабря;
- с 3 на 4 декабря;
- с 7 на 8 декабря;
- с 8 на 9 декабря;
- с 9 на 10 декабря;
- с 10 на 11 декабря;
- с 13 на 14 декабря;
- с 14 на 15 декабря;
- с 15 на 16 декабря;
- с 16 на 17 декабря;
- с 17 на 18 декабря;
- с 20 на 21 декабря;
- с 21 на 22 декабря;
- с 24 на 25 декабря.
Помимо этого, с 23 ноября изменится режим работы автобуса № 526, который ходит по маршруту "Метро Теплый Стан" – "Аэропорт Внуково".
По рабочим дням первый автобус будет отправляться от остановки "Аэропорт Внуково" в 07:00 вместо 06:48, а по выходным – в 06:49 вместо 06:43.