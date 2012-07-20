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Бюджет

20 июля 2012, 11:02

ДК Русакова отремонтируют для Театра Виктюка

ремонтные работы бюджет ДК Русакова театр Виктюка

Фото:Театр Виктюка

В Доме культуры имени Русакова, являющемся памятником архитектуры советского авангарда, проведут ремонтно-восстановительные работы. После ремонта в здании, построенном по проекту архитектора Константина Мельникова в 1927-1929 годах, разместится Театр Романа Виктюка.

Здание ДК Русакова было предоставлено Театру Виктюка еще в 1996 году, однако спектакли уже несколько лет идут на других площадках из-за откладываемой реконструкции памятника архитектуры.

Реставрация Дома культуры Русакова должна была пройти еще в 2008-2011 годах, однако постановление прежней городской администрации так и не было реализовано.
Начальная цена контракта на проведение ремонтно-восстановительных работ Дома культуры с "приспособлением здания под творческую деятельность" составляет 156,5 млн рублей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на портал госзакупок.

Организацию, которая займется реконструкцией, выберут по итогам открытого конкурса. Ремонт памятника архитектуры должен быть проведен в срок не более 465 дней.

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