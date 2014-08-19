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Лифты

19 августа 2014, 18:11

До конца года в домах Москвы заменят более 4 тысяч лифтов

ремонтные работы лифты портал открытых данных

Фото: m24.ru

На портале открытых данных Правительства Москвы опубликован план замены лифтов в жилых домах на 2014 год. В документе говорится, что до конца года в городе заменят 4188 лифтов.

Больше всего новых подъемников появляется в домах Северо-Восточного административного округа: здесь должны заменить 1102 лифта. Как уже сообщало сетевое издание m24.ru, новые лифты установят в 730 домах СВАО.

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В других округах Москвы масштаб замен меньше: в Южном и Юго-Западном округах планируют установить 689 и 687 новых лифтов. В Западном округе появятся 522 подъемника. В домах Центрального округа установят 283 лифта, в Северо-Западном обновят 250 лифтов, а в Восточном – 226. На севере столицы в замене нуждаются только 194 лифта, а на Юго-Востоке – и того меньше, 180.

Наконец, в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском округах появятся 24, 11 и 16 новых лифтов соответственно.

Ранее департамент по конкурентной политике сообщал m24.ru, что на строительно-монтажные работы по замене лифтов выделят 435 миллионов рублей из городского бюджета, а результаты работ смогут оценить жители 262 столичных домов.

Напомним, что использовать лифт можно в течение 25 лет, после чего безопасность механизма должны оценить специалисты. В рамках рассчитанной до 2016 года программы "Жилище" в Москве планируют планомерно заменять старые подъемники, чтобы количество лифтов, работающих более 25 лет, составляло не более 30 процентов от числа всех городских подъемников.

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