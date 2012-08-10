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Политика

10 августа 2012, 15:10

Усовершенствование водоснабжения новой Москвы обойдется в 2 млрд

ремонтные работы Новая Москва вода бюджет власть

ИТАР-ТАСС

На усовершенствование систем водоснабжения на территории новой Москвы необходимо около 2,1 млрд рублей, сообщает "Интерфакс".

По словам генерального директора МГУП "Мосводоканал" Станислава Храменкова, этой суммы должно хватить на первостепенные работы по приведению в нормальное состояние водопроводно-канализационных сооружений.


Специалисты считают, что системы водоснабжения на присоединенных к столице территориях находятся в плохом состоянии. Аварийные ремонтные работы в домах проводились только в случаях отключения воды.


Храменков отметил, что одной из первостепенных задач сейчас является наведение порядка на уже существующих станциях водоснабжения.

Кроме того, в районы новой Москвы, находящиеся не дальше 30 км от МКАД, воду будут возить из столицы. Также власти планируют использовать воду из артезианских скважин.

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