Движение трамваев на востоке Москвы временно ограничено

Движение трамваев временно ограничено в ВАО

На востоке Москвы 8 и 9 ноября временно ограничено движение трамваев. Это связано с проведением строительных работ на шоссе Энтузиастов, сообщает телеканал "Москва 24".

Движение на участке от проспекта Буденного до Новогиреево перекрыто. Поэтому меняется движение 8, 34 и 36 трамваев. Маршруты №24 и 37 отменены. Все выходные для удобства пассажиров будет курсировать компенсационный автобус №37 - от платформы Новогиреево до проспекта Буденного. Ознакомиться с временными маршрутами можно на сайте Мосгортранса.

Добавим, что 8 ноября на Замоскворецкой линии метро временно закрыли три станции: "Маяковскую", "Тверскую" и "Театральную". На этом участке проведут плановый ремонт путей. Поезда на "зеленой" ветке будут ходить только на участках от станции "Речной вокзал" до станции "Белорусская" и от станции "Алма-Атинская" до станции "Новокузнецкая".