Расписание электричек на Горьковском направлении изменится в мае и июне

Фото: m24.ru/Никита Симонов

Расписание движения некоторых пригородных поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги изменится в середине мая – начале июня в связи с проведеним ремонтных работ, сообщает пресс-служба МЖД.

Уточняется, что с 14 мая по 14 июня на втором главном пути Фрязево – Павловский Посад будут проводиться ремонтные работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов. Железнодорожникам предстоит отремонтировать порядка 18 километров путей. Все работы будут проводиться преимущественно ночью – с 23:00 до 7:00 (кроме 20, 27 мая и 3, 10 и 11 июня).

Расписание изменится преимущественно у пригородных поездов, курсирующих поздней ночью или ранним утром. Несколько составов временно не будут курсировать на участках Железнодорожная – Петушки, Крутое – Железнодорожная, Москва – Павловский Посад, Железнодорожная – Москва, Фрязево – Электрогорск. Кроме того, у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок.

Три утренние электрички, курсирующие между Электрогорском и Москвой, будут выполнять укороченные рейсы.