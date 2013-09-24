Форма поиска по сайту

24 сентября 2013, 21:16

Платформа "73-й километр" находится в аварийном состоянии

Расположенная в Орехово-Зуевском районе Подмосковья железнодорожная платформа "73-й километр" Казанского направления МЖД, которую региональный Минтранс обещал отремонтировать до сентября, все еще находится в аварийном состоянии.

Вместо капитального ремонта на ней просто обновили таблички с названием.

Между тем лестницы и настилы разрушились настолько, что стали опасны для пассажиров.

Платформа "73-й километр" состоит из двух боковых пассажирских платформ. Переход пассажиров между платформами осуществляется по настилам через пути. Турникетами платформа не оборудована.

ремонт ж/д платформы ж/д и вокзалы мо

