Ж/д платформа "73-й километр" находится в аварийном состоянии

Расположенная в Орехово-Зуевском районе Подмосковья железнодорожная платформа "73-й километр" Казанского направления МЖД, которую региональный Минтранс обещал отремонтировать до сентября, все еще находится в аварийном состоянии.

Вместо капитального ремонта на ней просто обновили таблички с названием.

Между тем лестницы и настилы разрушились настолько, что стали опасны для пассажиров.

Платформа "73-й километр" состоит из двух боковых пассажирских платформ. Переход пассажиров между платформами осуществляется по настилам через пути. Турникетами платформа не оборудована.