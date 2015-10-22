Московский фонд капремонта вошел в тройку лидеров по информативности

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Столичный фонд капитального ремонта вошел в тройку лидеров по России по информационной открытости, сообщил на заседании московской Общественной палаты президент столичного фонда развития местного самоуправления Александр Закондырин. Соответствующие данные опубликованы в проведенном фондом исследовании.

"За девять месяцев текущего года в средствах массовой информации вышло более 6 тысяч материалов по тематике капитального ремонта в столице. Вообще, по информационной открытости московский фонд капитального ремонта входит в тройку лидеров по России. Кроме Москвы, ведущие позиции занимают Санкт-Петербург и Московская область", – заявил Закондырин.

Он также добавил, что эксперты столичной Общественной палаты разработали стандарт раскрытия информации при реализации московской программы капитального ремонта. Он включает в себя перечень конкретных документов и набор данных, которые должны быть интересны гражданам.

"Целый ряд содержащихся в перечне уже детально раскрывается фондом, в том числе в части проведения закупок, графиков работ, но зачастую форма представления больше ориентирована на технических специалистов. Цель реализации стандарта – объединить всю информацию и изложить ее в доступной, удобной для жителей форме", – рассказал Закондырин.

Капитальный ремонт домов в Москве

Раскрывать данные о ходе капитального ремонта помогут современные информационные технологии, полагает сопредседатель штаба ОНФ в Москве, ректор НИУ "Высшая школа экономики", депутат Московской городской Думы Ярослав Кузьминов.

Он предложил создать на сайте фонда капремонта Москвы личный кабинет собственника, где будет содержаться информация: о размере начисленных и уплаченных взносов на капитальный ремонт, задолженности по их оплате по каждой квартире многоквартирного дома и другие данные.

На заседании Общественной палаты также обсудили вопрос контроля за работами в жилых домах. Так, в столице уже начали свою работу более 1000 общественных контролеров, которые прошли специальные обучающие семинары, рассказал замруководителя комиссии Общественной палаты Москвы по развитию ЖКХ Валерий Семенов.

Кроме того, при общественной палате создадут комиссию по контролю за реализацией программы. "Структурные подразделения этой комиссии будут во всех административных округах города, поэтому любой москвич сможет рассказать о своей проблеме и получить оперативную помощь", – пояснил Семенов.

К проверке хода работ могут подключить и районных депутатов. Законопроект о наделении муниципалов такими полномочиями внес на рассмотрение в Мосгордуму глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

В Москве разработали стандарт раскрытия информации о капремонте

"Одним из ключевых полномочий является согласование депутатами актов выполненных работ. Без такого согласования региональный оператор не будет иметь право оплатить выполненные работы. При этом депутаты смогут участвовать в контроле на всех этапах работ, начиная с открытия объекта и до участия в составе приемочных комиссий", – рассказал автор законопроекта.

По итогам обсуждения данного вопроса, участники заседания поддержали законодательную инициативу муниципальных депутатов по наделению их отдельными полномочиями города в сфере проведения капитального ремонта.

Сейчас жители столицы могут решить все вопросы, связанные с проведением в доме капитального ремонта, обратившись по телефону "горячей линии", сообщил первый заместитель гендиректора фонда капремонта Москвы Дмитрий Лифшиц.

Он также напомнил о голосовании на портале проекта "Активный гражданин", где обсуждается вопрос накопления средств на капремонт на спецсчете. Опрос стартовал 19 октября.

"Пользователям приложения предложено ответить, нуждается ли их дом в помощи города при переходе на спецсчет. Дома, которые наберут большинство голосов в опросе на портале "Активный гражданин", получат поддержку города в подготовке документов и проведении собраний собственников", – рассказал Дмитрий Лифшиц.

Отметим, что в рамках краткосрочного плана капитального ремонта в Москве в 2015 и 2016 годах будут отремонтированы 1945 домов (общей площадью 9,3 миллиона квадратных метров), ранних лет постройки. А за три года планируется привести в порядок порядка трех тысяч жилых зданий. В первую очередь ремонт пройдет в пятиэтажках, домах довоенной постройки, домах, построенных в 1957–1968 годах.

С 1 июля текущего года москвичи начали платить взнос за капитальный ремонт. Минимальный взнос, установленный в столице, составляет 15 рублей за квадратный метр.

Малообеспеченные москвичи смогут получить субсидии на уплату взносов за капремонт, также для ряда категорий москвичей предусмотрены льготы.