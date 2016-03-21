Мосжилинспекция выявила 1,2 тысячи нарушений технического состояния лифтов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Почти 1,2 тысячи нарушений в эксплуатации и техническом состоянии лифтового оборудования выявила Мосжилинспекция с начала 2016 года, сообщает Агентство "Москва".
По итогам проверок оформлено 207 протоколов в отношении управляющих организаций. Всего за текущий год в Мосжилинспекцию поступило 23,6 тысячи обращений.
Среди частых жалоб – техническое содержание и текущий ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. Также граждане обращаются по поводу деятельности обслуживающих организаций, содержания и текущего ремонт жилых помещений и оплаты жилищно-коммунальных услуг.
С начала 2016 г.ода Мосжилинспекция вынесла 2,8 тысячи постановлений о назначении административного наказания. Общая сумма наложенных штрафов составила 66,5 миллиона рублей.
Напомним, за январь-февраль 2016 года в столице отремонтировали более двух тысяч подъездов. По словам главы департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александра Самсонова, всего в этом году запланировано отремонтировать 22 тысячи 329 подъездов.
Планы ремонта подъездов сформированы на основании результатов технического обследования, с учетом пятилетнего межремонтного периода, предложений жителей и заключений Мосжилинспекции.