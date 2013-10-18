Новостройка с гарантией: когда застройщик обязан сделать ремонт в доме

Жильцы новостроек могут устранять проблемы в доме за счет застройщиков

Осенью в некоторых новостройках обнаруживаются протекающие крыши и появляется плесень. При этом далеко не всем жильцам необходимо устранять проблемы за свой счет. О том, в каких случаях застройщик обязан сделать гарантийный ремонт дома читайте в материале M24.ru.

Если проблемы возникли по независящим от жильцов причинам, а по вине строителей из-за брака, использования некачественных материалов или негодного инженерного оборудования, то их устранением должен заниматься сам застройщик. Эта норма содержится в федеральном законе "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости": "Застройщик несет полную ответственность за сданный объект, и в течение 5 лет со дня передачи квартиры участнику долевого строительства должен бесплатно устранять недостатки капитального характера, выявленные в процессе эксплуатации дома".

Гарантийный срок исчисляется со дня передачи квартиры покупателю. При передаче квартиры собственнику составляется акт приема-передачи объекта долевого строительства, в котором и указывается гарантийный срок на квартиру.

Мнение эксперта Покупателям квартир в новостройках эконом-класса приходится достаточно часто требовать от застройщиков исполнения своих обязанностей по гарантийному ремонту. И если застройщик добросовестный, проблем не возникает. Покупатели жилья в новостройках проинформированы о праве на гарантийный ремонт здания еще на стадии заключения договора о долевом участии в строительстве. Жилье должно быть сдано надлежащего качества, на стороне покупателей стоит закон о защите прав потребителей и ГПК.

Сергей Поправка директор юридического департамента Penny Lane Realty Покупателям квартир в новостройках эконом-класса приходится достаточно часто требовать от застройщиков исполнения своих обязанностей по гарантийному ремонту. И если застройщик добросовестный, проблем не возникает. Покупатели жилья в новостройках проинформированы о праве на гарантийный ремонт здания еще на стадии заключения договора о долевом участии в строительстве. Жилье должно быть сдано надлежащего качества, на стороне покупателей стоит закон о защите прав потребителей и ГПК.

После сдачи дома, его эксплуатацией занимается управляющая компания, которая обслуживает здание, но не несет никаких гарантийных обязательств. Управляющие компании, как правило, имеют договорные обязательства со специализированными организациями, которые технически обслуживают инженерное оборудование, а также выезжают на аварийные ситуации. А гарантийный срок на материалы, оборудование и комплектующие инженерных коммуникаций устанавливается изготовителем. В частности, гарантийный срок на лифты составляет в среднем два года.

В то же время, гарантийный срок на крыши и межпанельные швы значительно больше - до 10 лет.

По закону гарантия не распространяется:

на обычный износ и естественное ухудшение, связанное со сроком эксплуатации недвижимости

на случаи, когда причина дефекта - ненадлежащая эксплуатация общих помещений и имущества

при нарушении правил установки и эксплуатации электробытовых приборов и сантехнического оборудования

на случаи замены, ремонта, повреждения жильцами изделий и оборудования конструкций квартиры, которые были установлены застройщиком и приняты покупателем по акту приема-передачи

при аварии систем отопления, водопровода, канализации и внутренних водостоков, произошедших по вине жильца, а также на случаи использования квартиры не по назначению

"Городовой": Кто возместит убытки из-за протекшей крыши

Если обнаруженная неполадка не входит в этот перечень, то владелец квартиры может в течение пяти рабочих дней направить застройщику письмо, в котором нужно подробно описать, что произошло.

Представитель застройщика, в свою очередь, должен в течение пяти рабочих дней посетить квартиру, чтобы установить причины возникшей проблемы. После осмотра составляется акт, в котором отражается характер, причина и сроки устранения дефекта, если за него несет ответственность застройщик.

Однако надо помнить, что застройщик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в течение гарантийного срока, если ему удастся доказать, что дом износился естественным образом, неправильно обслуживался или были нарушены требования технических или градостроительных регламентов. Таким образом, на практике, застройщики и управляющая компания часто пытаются переложить обязанности по ремонту дома друг на друга.

Управляющая компания выступает посредником при урегулировании всех проблем, которые могут возникнуть в доме в течение гарантийного срока его эксплуатации.

Например, в случае проблем с инженерной инфраструктурой дома уведомлять о них следует не застройщика, а организацию, обслуживающую дом. Она обязана принять меры по ликвидации последствий аварии.

Куда сообщить о строительных недостатках в домах-новостройках

Но застройщик не всегда может сразу согласится, что авария произошла по его вине. В этом случае расставить все на свои места поможет экспертиза. Оплачивать ее придется заказчику этой услуги, правда, затем он может взыскать расходы на ее проведение с виновника причиненных убытков.

Если экспертиза подтвердит, что жильцы дома непричастны к поломке, то устранять ее за свой счет будет признанная виновной сторона. Это может быть и застройщик, и подрядчик, который осуществлял монтаж инженерных систем.

Если причина аварии не затрагивает гарантийные обязательства застройщика, то она устраняется силами управляющей компании.